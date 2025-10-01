اقتحم النرويجي إيرلينج هالاند، اليوم الأربعاء، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، متساويًا مع المصري محمد صلاح.

وسجل هالاند هدفين في الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو الجارية هذا المساء على ملعب لويس الثاني ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هالاند يتساوى مع صلاح

احتفل هالاند بالظهور رقم 50 في منافسات دوري أبطال أوروبا على أمثل وجه، بإحراز هدفين في شباك موناكو.

وبلغ النرويجي إيرلينج هالاند الهدف رقم 52 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا سواءً مع سالزبورج أو بوروسيا دورتموند أو مانشستر سيتي، متساويًا مع محمد صلاح على النحو الآتي..

- مع مانشستر سيتي: 29 هدفًا

- مع بوروسيا دورتموند: 15 هدفًا

- مع سالزبورج: 8 أهداف

أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي ترتيب الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، باحتساب جميع الأهداف، سواءً في الأدوار التمهيدية أو المجموعات أو الإقصائية..

1) البرتغالي كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) الأرجنتيني ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) الفرنسي كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) الإسباني راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) الفرنسي كيليان مبابي: 60 هدفًا

6) الهولندي رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

8) الأوكراني أندريه شيفيتشينكو: 59 هدفًا

9) الألماني توماس مولر: 57 هدفًا

10) المصري محمد صلاح: 52 هدفًا

10) النرويجي إيرلينج هالاند: 52 هدفًا