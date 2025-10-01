وضع فرانسيسكو كونسيساو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، فريقه في المقدمة أمام فياريال الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق فياريال نظيره يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب دي لا سيراميكا.

كونسيساو يسجل ويكتب التاريخ

نجح فرانسيسكو كونسيساو، لاعب يوفنتوس، في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام فياريال في المباراة التي تجمعهما، وذلك بالدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وجاء هدف يوفنتوس بعد أن نجح كونسيساو في قطع الكرة، من لاعبي فياريال متوغلًا بين دفاعات الفريق الإسباني، حتى أطلق تسديدة يسارية مميزة من على حدود منطقة الجزاء.

هدف كونسييساو، جعله أحد ثنائي من مواليد عام 2002 فصاعدًا الذين سجلوا أهدافًا في كل من المواسم الأربعة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب كريم أديمي.

سجل كونسيساو في دوري أبطال أوروبا

- موسم 2022/2023: سجل مع أياكس أمام رينجرز

- موسم 2023/2024: سجل مع بورتو أمام شاختار دونتسيك

- موسم 2024/2025: سجل مع يوفنتوس أمام لايبزيج

- موسم 2025/2026: سجل مع يوفنتوس أمام فياريال