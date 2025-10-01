المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

للموسم الرابع تواليًا.. كونسيساو يواصل هز الشباك في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:43 م 01/10/2025
فرانسيسكو كونسيساو

فرانسيسكو كونسيساو

وضع فرانسيسكو كونسيساو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، فريقه في المقدمة أمام فياريال الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق فياريال نظيره يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب دي لا سيراميكا.

كونسيساو يسجل ويكتب التاريخ

نجح فرانسيسكو كونسيساو، لاعب يوفنتوس، في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام فياريال في المباراة التي تجمعهما، وذلك بالدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وجاء هدف يوفنتوس بعد أن نجح كونسيساو في قطع الكرة، من لاعبي فياريال متوغلًا بين دفاعات الفريق الإسباني، حتى أطلق تسديدة يسارية مميزة من على حدود منطقة الجزاء.

هدف كونسييساو، جعله أحد ثنائي من مواليد عام 2002 فصاعدًا الذين سجلوا أهدافًا في كل من المواسم الأربعة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب كريم أديمي.

سجل كونسيساو في دوري أبطال أوروبا

- موسم 2022/2023: سجل مع أياكس أمام رينجرز

- موسم 2023/2024: سجل مع بورتو أمام شاختار دونتسيك

- موسم 2024/2025: سجل مع يوفنتوس أمام لايبزيج

- موسم 2025/2026: سجل مع يوفنتوس أمام فياريال

يوفنتوس
يوفنتوس
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا فياريال يوفنتوس كونسيساو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg