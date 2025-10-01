نجح نابولي الإيطالي في تحقيق الفوز على سبورتنج لشبونة مساء اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتصر فريق نابولي على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم في إيطاليا ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

نابولي يهزم سبورتنج

وبادر نابولي صاحب الأرض في هذه المباراة بالتسجيل في الدقيقة 36 عن طريق راسموس هويلوند، قبل أن يتعادل لويس خافيير سواريز لسبورتنج من ركلة جزاء في الدقيقة 62، ثم سجل هويلوند من جديد لنابولي في الدقيقة 79.

ليكون هذا الفوز الأول لفريق نابولي في دوري الأبطال وذلك بعدما تلقى هزيمة في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 من مانشستر سيتي.

أما فريق سبورتنج لشبونة فتلقى الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعدما بدأ النسخة الحالية بالفوز على كيرات بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى.

تعادل قاتل في إسبانيا

وفي إسبانيا، حل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على فياريال في الجولة الثانية من مرحلة الدوري، وأنهى الفريق الإسباني المباراة بالتعادل في الوقت القاتل بنتيجة 2-2.

وبادر فياريال أصحاب الأرض في هذه المواجهة بالتسجيل عن طريق جيورجيس ميكاوتانزي في الدقيقة 18 قبل أن يضيف يوفنتوس ثنائية عن طريق فيديريكو جاتي في الدقيقة 49 وفرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 56.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح فريق يوفنتوس، سجل فياريال هدف قاتل في الدقيقة 90 عن طريق ريناتو فيجا لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

وكانت هذه نتيجة التعادل الثانية ليوفنتوس بعد التعادل في الجولة الأولى ضد بروسيا دورتموند بنتيجة 4-4، بينما حصد فياريال نقطته الأولى بعدما خسر في الجولة الأولى ضد توتنهام بنتيجة 1-0.