المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. نابولي يهزم سبورتنج.. وفياريال يحرم يوفنتوس من ريمونتادا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:58 م 01/10/2025
يوفنتوس وفياريال

صورة من مباراة فياريال ويوفنتوس

نجح نابولي الإيطالي في تحقيق الفوز على سبورتنج لشبونة مساء اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتصر فريق نابولي على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم في إيطاليا ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

نابولي يهزم سبورتنج

وبادر نابولي صاحب الأرض في هذه المباراة بالتسجيل في الدقيقة 36 عن طريق راسموس هويلوند، قبل أن يتعادل لويس خافيير سواريز لسبورتنج من ركلة جزاء في الدقيقة 62، ثم سجل هويلوند من جديد لنابولي في الدقيقة 79.

ليكون هذا الفوز الأول لفريق نابولي في دوري الأبطال وذلك بعدما تلقى هزيمة في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 من مانشستر سيتي.

أما فريق سبورتنج لشبونة فتلقى الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعدما بدأ النسخة الحالية بالفوز على كيرات بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى.

تعادل قاتل في إسبانيا

وفي إسبانيا، حل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على فياريال في الجولة الثانية من مرحلة الدوري، وأنهى الفريق الإسباني المباراة بالتعادل في الوقت القاتل بنتيجة 2-2.

وبادر فياريال أصحاب الأرض في هذه المواجهة بالتسجيل عن طريق جيورجيس ميكاوتانزي في الدقيقة 18 قبل أن يضيف يوفنتوس ثنائية عن طريق فيديريكو جاتي في الدقيقة 49 وفرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 56.

وبينما ظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح فريق يوفنتوس، سجل فياريال هدف قاتل في الدقيقة 90 عن طريق ريناتو فيجا لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

وكانت هذه نتيجة التعادل الثانية ليوفنتوس بعد التعادل في الجولة الأولى ضد بروسيا دورتموند بنتيجة 4-4، بينما حصد فياريال نقطته الأولى بعدما خسر في الجولة الأولى ضد توتنهام بنتيجة 1-0.

فياريال
فياريال
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا فياريال يوفنتوس نابولي، سبورتنج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg