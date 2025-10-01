المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم ثنائية هالاند.. موناكو ينتزع تعادلًا ثمينًا من مانشستر سيتي في دوري الأبطال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:58 م 01/10/2025 تعديل في 02/10/2025
موناكو

فريق موناكو

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين موناكو ومانشستر سيتي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لويس الثاني.

وانتهت المباراة بين موناكو ومانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل موناكو ومانشستر سيتي

دخل موناكو المباراة بالتشكيل التالي: فيليب كوهن، ثيلوز كيهرر، إريك داير، محمد ساليسو، فانديرسون، كريبين دياتا، جوردان تيزي، مامادو كوليبالي، ماجنيس أكليوش، إنسو فاتي، فولارين بالوجون.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: جيانلويجي دوناروما، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، رودري، بيرناردو سيلفا، تيجاني رايندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

التعادل يحسم المعركة

شهدت الدقائق الأولى من المباراة خطورة واضحة من جانب مانشستر سيتي، أمام موناكو، حتى نجح إيرلينج هالاند في التسجيل بحلول الدقيقة 15 من زمن اللقاء.

وجاء هدف مانشستر سيتي بعد أن أرسل جفارديول عرضية إلى داخل منطقة جزاء موناكو، ونجح هالاند في توجيه الكرة إلى داخل شباك النادي الفرنسي.

لم تمر دقائق عديدة، حتى نجح موناكو في تسجيل التعادل في الدقيقة 18 من زمن المباراة عن طريق جوردان تيزي، الذي أعاد فريقه إلى اللقاء محافظًا على حظوظه.

ونجح هالاند في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 44 من زمن المباراة، ليعيد مانشستر سيتي إلى المقدمة.

وأرسل نيكو أوريلي عرضية متقنة إلى داخل منطقة جزاء موناكو، وتمكن هالاند من الارتقاء عاليًا موجهًا الكرة برأسه إلى داخل شباك الفريق الفرنسي.

استمرت محاولات مانشستر سيتي من أجل تعزيز تقدمه، وسط ظهور على استحياء من جانب موناكو، حتى تمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

وتحصل موناكو على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ونجح دير في تسديد الكرة بنجاح إلى داخل شباك جيانلويجي دوناروما.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى.

ووصل رصيد موناكو إلى نقطة واحدة، بعد أن سقط في فخ الهزيمة في مباراة، وتعادل في مواجهة أخرى.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا موناكو مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg