فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين موناكو ومانشستر سيتي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لويس الثاني.

وانتهت المباراة بين موناكو ومانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل موناكو ومانشستر سيتي

دخل موناكو المباراة بالتشكيل التالي: فيليب كوهن، ثيلوز كيهرر، إريك داير، محمد ساليسو، فانديرسون، كريبين دياتا، جوردان تيزي، مامادو كوليبالي، ماجنيس أكليوش، إنسو فاتي، فولارين بالوجون.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: جيانلويجي دوناروما، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، رودري، بيرناردو سيلفا، تيجاني رايندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

التعادل يحسم المعركة

شهدت الدقائق الأولى من المباراة خطورة واضحة من جانب مانشستر سيتي، أمام موناكو، حتى نجح إيرلينج هالاند في التسجيل بحلول الدقيقة 15 من زمن اللقاء.

وجاء هدف مانشستر سيتي بعد أن أرسل جفارديول عرضية إلى داخل منطقة جزاء موناكو، ونجح هالاند في توجيه الكرة إلى داخل شباك النادي الفرنسي.

لم تمر دقائق عديدة، حتى نجح موناكو في تسجيل التعادل في الدقيقة 18 من زمن المباراة عن طريق جوردان تيزي، الذي أعاد فريقه إلى اللقاء محافظًا على حظوظه.

ونجح هالاند في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 44 من زمن المباراة، ليعيد مانشستر سيتي إلى المقدمة.

وأرسل نيكو أوريلي عرضية متقنة إلى داخل منطقة جزاء موناكو، وتمكن هالاند من الارتقاء عاليًا موجهًا الكرة برأسه إلى داخل شباك الفريق الفرنسي.

استمرت محاولات مانشستر سيتي من أجل تعزيز تقدمه، وسط ظهور على استحياء من جانب موناكو، حتى تمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

وتحصل موناكو على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ونجح دير في تسديد الكرة بنجاح إلى داخل شباك جيانلويجي دوناروما.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى.

ووصل رصيد موناكو إلى نقطة واحدة، بعد أن سقط في فخ الهزيمة في مباراة، وتعادل في مواجهة أخرى.