أكد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أن مواجهة فينورد الهولندي في روتردام ستكون حدثا مميزا، حيث يستعد الفريق الإنجليزي لزيارة الملعب الذي حقق عليه أبرز إنجازاته.

وتوج أستون فيلا ببطولة أوروبا في 1982 على ملعب "دي كويب" في روتردام بالفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 1-0.

ويعود أستون فيلا إلى مدينة روتردام الهولندي بعد 43 عاما ساعيا لمواصلة صحوته بعد الفوز على بولونيا الإيطالي في الجولة الأولى وتحقيق أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام فولهام، يوم الأحد الماضي.

وتقام مباراة فينورد ضد أستون فيلا في العاشرة مساء يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي: "لقد توج أستون فيلا بلقب أوروبي هنا ( روتردام) عام 1982، وفي العام الماضي لعبنا ضد بايرن ميونخ، الذي حققنا اللقب على حسابه، وكان ذلك حدث مميزا".

وأضاف: "إنها ذكريات مهمة لجماهيرنا، ويجب أن نتحفز بالتاريخ والحاضر لنقدم أداء مميزا".

وأكمل: "نحترم فينورد لأنهم فازوا ببطولة أوروبا في 1970 وكأس الاتحاد الأوروبي، والأجواء هنا أوروبية، لأنهم يشاركون عادة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

وتابع: "أعلم أن حماس جماهيرهم تحفزهم وهذه الجماهير تمثل لاعبا إضافيا لهم، لذا يجب أن نظهر شخصيتنا لإيقافهم، والتركيز طوال 90 دقيقة، واحترامهم".

