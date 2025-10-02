واصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته المميزة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

انطلاقة قوية لأرسنال في دوري الأبطال

وسجل المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينللي الهدف الأول في الدقيقة 12، بعد متابعة عرضية فيكتور جيوكيريس، التي تجاوزت حارس مرمى الفريق اليوناني في هجمة سريعة للفريق الإنجليزي.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد تمريرة متقنة من النرويجي مارتن أوديجارد، ليضمن الانتصار لفريقه.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز السابع والعشرين.

أرسنال يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم

وكان أرسنال قد افتتح مشواره في البطولة بفوز على أتلتيك بلباو الإسباني بنفس النتيجة 2-0، فيما اكتفى أولمبياكوس بالتعادل السلبي مع بافوس القبرصي في الجولة الأولى.

