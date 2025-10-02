المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أرسنال يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أولمبياكوس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:04 ص 02/10/2025
أرسنال

انطلاقة قوية لأرسنال في دوري الأبطال

واصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته المميزة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

انطلاقة قوية لأرسنال في دوري الأبطال

وسجل المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينللي الهدف الأول في الدقيقة 12، بعد متابعة عرضية فيكتور جيوكيريس، التي تجاوزت حارس مرمى الفريق اليوناني في هجمة سريعة للفريق الإنجليزي.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد تمريرة متقنة من النرويجي مارتن أوديجارد، ليضمن الانتصار لفريقه.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز السابع والعشرين.

أرسنال يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم

وكان أرسنال قد افتتح مشواره في البطولة بفوز على أتلتيك بلباو الإسباني بنفس النتيجة 2-0، فيما اكتفى أولمبياكوس بالتعادل السلبي مع بافوس القبرصي في الجولة الأولى.

للاطلاع على باقي نتائج دروي أبطال أرووبا اضغط هنا

أرسنال دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس أرسنال ضد أولمبياكوس مباراة أرسنال وأولمبياكوس

