دورتموند يقسو على أتلتيك بلباو برباعية في دوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:12 ص 02/10/2025
بروسيا دورتموند

دورتموند يفوز بثلاثية

حقق بوروسيا دورتموند أول انتصار له في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه العريض على ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بنتيجة 4-1، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

دورتموند يكتسح أتلتيك بلباو برباعية

وبادر السويدي دانييل سفينسون بالتسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 28، قبل أن يضيف الإنجليزي كارني تشوكويميكا الهدف الثاني عند الدقيقة 50.

ورد جوركا جوروزيتا لبلباو بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 61، محاولًا إعادة فريقه للمباراة، إلا أن الغيني سيرهو جيراسي قضى على آمال الفريق الباسكي بإحراز الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 82، فيما اختتم جوليان براندت الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد دورتموند إلى 4 نقاط في المركز السابع، بينما بقي أتلتيك بلباو دون نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت تعادل دورتموند المثير (4-4) مع يوفنتوس الإيطالي، بينما خسر بلباو صفر-2 أمام أرسنال الإنجليزي.

تعادل بي إس في آيندهوفن مع باير ليفركوزن

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، تعادل بي إس في آيندهوفن الهولندي مع باير ليفركوزن الألماني 1-1، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف كريستيان كوفان في الدقيقة 65، قبل أن يسجل الصيباري هدف التعادل للضيف الهولندي في الدقيقة 72.

للاطلاع على باقي نتائج دروي أبطال أرووبا اضغط هنا

باير ليفركوزن أيندهوفن بروسيا دورتموند أتلتيك بلباو دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند ضد أتلتيك بلباو باير ليفركوزن ضد أيندهوفن

