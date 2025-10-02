من مباراة بايرن ميونخ الماضية في دوري أبطال أوروبا

يتصدر نادي بايرن ميونخ جدول الترتيب في الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في الوقت الذي حافظت خلاله 6 فرق فقط على العلامة الكاملة.

وأقيمت مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 سبتمبر و1 أكتوبر على الترتيب.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

نجحت 6 فرق فقط في تحقيق فوزين في أول جولتين من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هي بايرن ميونخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر وأرسنال وكاراباج الأذربيجاني.

ويتفوق بايرن ميونخ على الفرق الخمسة الأخرى في دوري أبطال أوروبا بفضل فارق الأهداف.

واستطاع بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، الفوز (3-1) على أرضه أمام تشيلسي، ثم (5-1) على حساب بافوس في قبرص.

من جانبها، فشلت 4 فرق فقط في تحقيق أي نقطة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، هي بنفيكا وأتلتيك بلباو وأياكس وكايرات الكازاخستاني.