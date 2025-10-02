المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بايرن ميونخ يتصدر.. 6 فرق بالعلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:18 ص 02/10/2025
بايرن ميونخ

من مباراة بايرن ميونخ الماضية في دوري أبطال أوروبا

يتصدر نادي بايرن ميونخ جدول الترتيب في الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في الوقت الذي حافظت خلاله 6 فرق فقط على العلامة الكاملة.

وأقيمت مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 سبتمبر و1 أكتوبر على الترتيب.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

نجحت 6 فرق فقط في تحقيق فوزين في أول جولتين من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هي بايرن ميونخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر وأرسنال وكاراباج الأذربيجاني.

ويتفوق بايرن ميونخ على الفرق الخمسة الأخرى في دوري أبطال أوروبا بفضل فارق الأهداف.

واستطاع بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، الفوز (3-1) على أرضه أمام تشيلسي، ثم (5-1) على حساب بافوس في قبرص.

ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

من جانبها، فشلت 4 فرق فقط في تحقيق أي نقطة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، هي بنفيكا وأتلتيك بلباو وأياكس وكايرات الكازاخستاني.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك



