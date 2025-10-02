المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنريكي: بيدري وفيتينيا الأفضل في العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:56 ص 02/10/2025
إنريكي

لويس إنريكي - مدرب باريس سان جيرمان

يرى المدير الفني لويس إنريكي، مدرب نادي باريس سان جيرمان، أن الثنائي بيدري وفيتينيا هما الأفضل في العالم.

ونجح إنريكي في قيادة باريس سان جيرمان إلى الفوز (2-1) على برشلونة، مساء الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات إنريكي بعد الفوز على برشلونة

وقال إنريكي في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "شاهدنا مباراة رائعة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة.. الفريقان لا يعتمدان على تشتيت الكرات بل يحاولان اللعب وإيذاء الخصم بالكرة، لذا فهي مباراة متكاملة".

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان: "برشلونة كان متفوقًا حتى سجل الهدف ثم بعد ذلك استعدنا التوازن، ومينديز قام بعمل رائع".

وواصل تصريحاته: "أعتقد أننا كنا أفضل من برشلونة في الشوط الثاني".

واستفاض إنريكي: "ارتكاب الأخطاء أمر طبيعي.. فيتينيا وبيدري هما أفضل ثنائي خط وسط في العالم، وكان من الصعب جدًا إيقافه، ومن الجميل أن تلعب أمام لاعبين مثل هؤلاء، فهم يثيرون فيك تلك الرغبة في أن تتفوق على نفسك".

قبل أن يختتم: "مايولو يملك إمكانيات كبيرة ستتعرفون عليها لاحقًا.. هو يجمع بين العديد من المميزات، يمكنه اللعب في العمق أو على الأطراف، ويسدد بالقدمين، وأنا محظوظ جدًا بامتلاكه في باريس سان جيرمان".

يشار إلى أن باريس سان جيرمان حقق فوزين في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على كل من أتالانتا وبرشلونة على الترتيب.

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا برشلونة باريس سان جيرمان لويس إنريكي

