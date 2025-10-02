المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أرتيتا: قوة دكة البدلاء تمنح أرسنال الأفضلية في دوري الأبطال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:55 ص 02/10/2025
أرتيتا مدرب أرسنال

أرتيتا

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بجاهزية فريقه للمضي بعيدًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بفضل قوة مقاعد البدلاء.

وقال أرتيتا عقب الفوز على أولمبياكوس (2-0): "في الموسم الماضي كنا ننظر إلى الدكة ونجد خمسة لاعبين من الأكاديمية بلا خبرة أوروبية، أما الآن فالأمر مختلف، وهذا يصنع الفارق".

أرتيتا أجرى 6 تغييرات في التشكيل، حيث جلس كل من ديكلان رايس وبوكايو ساكا وإيبيريشي إيز على مقاعد البدلاء. وساهم ساكا فور دخوله بتسجيل الهدف الثاني، مؤكدًا عمق التشكيل الحالي.

وأضاف المدرب الإسباني: "أردت أن يشارك الجميع ويشعروا بأنهم جزء من الفريق، واجهنا إرهاقًا بدنيًا بعد مباراة قوية مع نيوكاسل، لكن اللاعبين الذين دخلوا قدموا مستوى مميزًا".

وأشار: "الفوز في دوري الأبطال ليس سهلاً أبدًا، كنا بحاجة إلى تصدٍ مذهل للحفاظ على النتيجة، ثم وجدنا طريقنا لحسم اللقاء".

وكان أرسنال قد بلغ نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن يودع أمام باريس سان جيرمان المتوج باللقب.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

