كلام فى الكورة
نجل أسطورة تشيلسي يظهر كحامل كرات في ستامفورد بريدج

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:44 م 02/10/2025
إيساجو

إيساجو دا سيلفا

شهد ملعب ستامفورد بريدج ليلة الثلاثاء لحظة مميزة ومليئة بالمشاعر العائلية، حين تم رصد إيساجو دا سيلفا، نجل أسطورة الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا، وهو يحمل الكرات أثناء مباراة تشيلسي وبنفيكا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز البلوز 1-0 تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

نجم أكاديمية تشيلسي الشاب يواصل حلمه بالسير على خطى والده

إيساجو، البالغ من العمر 16 عامًا، يلعب حاليًا في فريق تحت 18 عامًا بالنادي، ويعد أحد النجوم الصاعدين في أكاديمية تشيلسي.

وكان إيساجو قد لعب دورًا بارزًا في فريق تحت 15 عامًا حين فاز الفريق بكأس السوبر الإنجليزي العام الماضي، ويطمح لمتابعة خطوات والده كمدافع مركزي في الفريق الأول.

وتشير التوقعات إلى أن تشيلسي قد يشهد مستقبلًا وجود جيل جديد من عائلة سيلفا داخل صفوفه، إذ أن شقيقه الأصغر ياجو يلعب أيضًا في فرق الشباب بالنادي.

ومع ذلك، يدرك إيساجو أن الطريق إلى الفريق الأول سيكون صعبًا، خاصة وأن تشيلسي لا يشتهر بمنح نجوم أكاديميته الفرصة بسهولة، رغم النجاحات الأخيرة لبعضهم مثل تريفو تشالوباه، ليفي كولويل، تيريك جورج، وجوش أتشيامبونج.

ونشر إيساجو صورًا له أثناء تأديته لمهام حامل الكرات، في لحظة قد تصبح ذكرى مميزة في حال تمكن من صعوده للفريق الأول مستقبلاً.

تياجو سيلفا: حلمي رؤية أبنائي يلعبون في تشيلسي

وتحدث الأب تياجو عن فخره وأحلامه: "أحد أحلامي أن أرى أبنائي يلعبون في تشيلسي، أشعر بالحب من النادي والجماهير هنا، والأمر مختلف بعض الشيء عندما يلعب أطفالي في الفريق، أشاهدهم وأحاول مساعدتهم قدر استطاعتي".

ويستمر تياجو سيلفا، قائد نادي فلومينينسي البرازيلي، في مسيرته الكروية، حيث يقود فريقه الذي يحتل المركز السابع في الدوري البرازيلي الممتاز.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا 2025 من هنا

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
تشيلسي دوري أبطال أوروبا بنفيكا تياجو سيلفا إيساجو دا سيلفا ستامفورد بريدج أكاديمية تشيلسي

