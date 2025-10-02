مبابي يتصدر تشكيل الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا

يتصدر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، تشكيل الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل الأفضل في الجولة الثانية.

ويقود مبابي تشكيل الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث إنه سجل ثلاثة أهداف في مرمى كايرات الكازاخستاني.

تشكيل الجولة في دوري أبطال أوروبا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أجوركان شاكير (جالاتا سراي).

خط الدفاع: دينزل دومفريس (إنتر ميلان) - فيديريكو جاتي (يوفنتوس) - إيريك داير (موناكو) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: مارسيل سابيتزر (بوروسيا دورتموند) - مارتن أوديجارد (آرسنال) - نيكولاس بيبي (فياريال) - ينس هاوجي (بودو جيلمت).

خط الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - راسموس هويلوند (نابولي).