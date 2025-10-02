المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

32 23
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 13
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مبابي يتصدر تشكيل الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:13 م 02/10/2025
مبابي

مبابي

يتصدر كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، تشكيل الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل الأفضل في الجولة الثانية.

ويقود مبابي تشكيل الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث إنه سجل ثلاثة أهداف في مرمى كايرات الكازاخستاني.

تشكيل الجولة في دوري أبطال أوروبا

وجاء التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: أجوركان شاكير (جالاتا سراي).

خط الدفاع: دينزل دومفريس (إنتر ميلان) - فيديريكو جاتي (يوفنتوس) - إيريك داير (موناكو) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: مارسيل سابيتزر (بوروسيا دورتموند) - مارتن أوديجارد (آرسنال) - نيكولاس بيبي (فياريال) - ينس هاوجي (بودو جيلمت).

خط الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - راسموس هويلوند (نابولي).

 

 

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg