تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

رئيس يويفا: نقل المباريات خارج أوروبا يهدد بتدمير كرة القدم

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:22 م 08/10/2025
ألكسندر تشيفرين

رئيس يويفا

حذر ألكسندر شيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من أن نقل مباريات الدوريات الأوروبية بعيدًا عن جماهيرها وجذورها المجتمعية قد يؤدي إلى "تدمير" كرة القدم، مؤكدًا أن اللعبة لا يمكن أن تنفصل عن بيئتها الأصلية.

وقال شيفرين خلال كلمته في الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية في روما، إن كرة القدم ليست مجرد "ميزانيات أو ترفيه"، بل هي "حياة المجتمعات"، موضحًا أن "الشوارع والأندية والجماهير هي التي تصنعها، وإذا أبعدناها عن جذورها، فإننا نخاطر بتدميرها".

وجاءت تصريحات شيفرين بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي موافقته المترددة على إقامة مباراة واحدة من الدوري الإسباني وأخرى من الدوري الإيطالي خارج القارة هذا الموسم، وسط غموض قانوني حول الإطار المنظم لهذه الخطوة، إذ يخطط برشلونة وفيا ريال للعب في ميامي في ديسمبر المقبل، بينما سيواجه ميلان كومو في بيرث الأسترالية في فبراير.

وأكد رئيس اليويفا أن كرة القدم الأوروبية يمكن أن تكون "أبدية ولا تُقهر" إذا حافظت على وحدتها وتوازنها، مشددًا على أن الاتحاد "لن ينظم أبدًا بطولة مغلقة مثل الدوري السوبر الأوروبي"، مضيفًا: "القيمة الحقيقية تأتي من الوحدة والإصلاحات التي تقوّي الجميع، وليس نخبة محدودة من الأندية".

الدوري الإسباني يويفا شيفرين

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

