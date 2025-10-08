حذر ألكسندر شيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من أن نقل مباريات الدوريات الأوروبية بعيدًا عن جماهيرها وجذورها المجتمعية قد يؤدي إلى "تدمير" كرة القدم، مؤكدًا أن اللعبة لا يمكن أن تنفصل عن بيئتها الأصلية.

وقال شيفرين خلال كلمته في الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية في روما، إن كرة القدم ليست مجرد "ميزانيات أو ترفيه"، بل هي "حياة المجتمعات"، موضحًا أن "الشوارع والأندية والجماهير هي التي تصنعها، وإذا أبعدناها عن جذورها، فإننا نخاطر بتدميرها".

وجاءت تصريحات شيفرين بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي موافقته المترددة على إقامة مباراة واحدة من الدوري الإسباني وأخرى من الدوري الإيطالي خارج القارة هذا الموسم، وسط غموض قانوني حول الإطار المنظم لهذه الخطوة، إذ يخطط برشلونة وفيا ريال للعب في ميامي في ديسمبر المقبل، بينما سيواجه ميلان كومو في بيرث الأسترالية في فبراير.

وأكد رئيس اليويفا أن كرة القدم الأوروبية يمكن أن تكون "أبدية ولا تُقهر" إذا حافظت على وحدتها وتوازنها، مشددًا على أن الاتحاد "لن ينظم أبدًا بطولة مغلقة مثل الدوري السوبر الأوروبي"، مضيفًا: "القيمة الحقيقية تأتي من الوحدة والإصلاحات التي تقوّي الجميع، وليس نخبة محدودة من الأندية".