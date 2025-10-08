المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

بعد 4 سنوات من الرحيل.. جيرارد يفتح باب العودة إلى رينجرز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:59 م 08/10/2025
ستيفن جيرارد

أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد

يستعد نادي رينجرز الأسكتلندي للدخول في مفاوضات مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بشأن عودته المحتملة إلى تدريب الفريق، بعد إقالة المدرب راسل مارتن من منصبه، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي سبورتس نيوز.

رينجرز يتحرك لاستعادة جيرارد بعد البداية الكارثية للموسم

ويبحث ملاك النادي الأميركيون عن اسم قادر على استعادة بريق الفريق بعد بدايته المخيبة هذا الموسم، حيث حقق رينجرز فوزًا وحيدًا مقابل خمس تعادلات وهزيمة واحدة في أول سبع مباريات له. ويُعد جيرارد أبرز المرشحين لخلافة مارتن، بعدما ترك بصمة قوية خلال فترته الأولى مع النادي بين عامي 2018 و2021.

وخلال تلك الحقبة، قاد جيرارد الفريق إلى موسم تاريخي دون هزيمة في الدوري موسم 2020-2021، محققًا 102 نقطة ومتفوقًا في مواجهتي "أولد فيرم" أمام الغريم التقليدي سيلتيك، ليعيد النادي إلى القمة بعد سنوات من الغياب.

ومنذ رحيله عن رينجرز لتولي تدريب أستون فيلا في نوفمبر 2021، ثم الاتفاق السعودي مطلع عام 2024، لم يتمكن جيرارد من تكرار النجاح الذي حققه في اسكتلندا، قبل أن يترك منصبه في السعودية بالتراضي في يناير الماضي.

محادثات خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية توليه المهمة

وبحسب التقارير، فإن جيرارد منفتح على فكرة العودة إلى إيبروكس، ومن المقرر أن تعقد محادثات خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية توليه المهمة مجددًا، رغم أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

ورغم عدم تغير الظروف العائلية التي جعلته يتردد في العودة إلى اسكتلندا خلال الصيف الماضي، فإن جيرارد أكد في تصريحات حديثة أنه ما زال يشعر بأن لديه "عملاً لم يكتمل بعد" في عالم التدريب، واصفًا تجربته السابقة مع رينجرز بأنها كانت "التجربة المثالية".

ليفربول أستون فيلا ستيفن جيرارد رينجرز الدوري الاسكتلندي راسل مارتن سكاي سبورتس نادي الاتفاق

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

جيبوتي

جيبوتي

- -
مصر

مصر

3

بدلاء منتخب مصر واستبعاد البلعوطي: ويجلس على دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

