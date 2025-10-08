يستعد نادي رينجرز الأسكتلندي للدخول في مفاوضات مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بشأن عودته المحتملة إلى تدريب الفريق، بعد إقالة المدرب راسل مارتن من منصبه، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي سبورتس نيوز.

رينجرز يتحرك لاستعادة جيرارد بعد البداية الكارثية للموسم

ويبحث ملاك النادي الأميركيون عن اسم قادر على استعادة بريق الفريق بعد بدايته المخيبة هذا الموسم، حيث حقق رينجرز فوزًا وحيدًا مقابل خمس تعادلات وهزيمة واحدة في أول سبع مباريات له. ويُعد جيرارد أبرز المرشحين لخلافة مارتن، بعدما ترك بصمة قوية خلال فترته الأولى مع النادي بين عامي 2018 و2021.

وخلال تلك الحقبة، قاد جيرارد الفريق إلى موسم تاريخي دون هزيمة في الدوري موسم 2020-2021، محققًا 102 نقطة ومتفوقًا في مواجهتي "أولد فيرم" أمام الغريم التقليدي سيلتيك، ليعيد النادي إلى القمة بعد سنوات من الغياب.

ومنذ رحيله عن رينجرز لتولي تدريب أستون فيلا في نوفمبر 2021، ثم الاتفاق السعودي مطلع عام 2024، لم يتمكن جيرارد من تكرار النجاح الذي حققه في اسكتلندا، قبل أن يترك منصبه في السعودية بالتراضي في يناير الماضي.

محادثات خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية توليه المهمة

وبحسب التقارير، فإن جيرارد منفتح على فكرة العودة إلى إيبروكس، ومن المقرر أن تعقد محادثات خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية توليه المهمة مجددًا، رغم أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

ورغم عدم تغير الظروف العائلية التي جعلته يتردد في العودة إلى اسكتلندا خلال الصيف الماضي، فإن جيرارد أكد في تصريحات حديثة أنه ما زال يشعر بأن لديه "عملاً لم يكتمل بعد" في عالم التدريب، واصفًا تجربته السابقة مع رينجرز بأنها كانت "التجربة المثالية".