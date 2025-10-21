المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: باريس سان جيرمان يستعيد خدمات ديمبلي أمام باير ليفركوزن

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:25 م 19/10/2025
ديمبلي

عثمان ديمبلي

يستعيد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خدمات النجم عثمان ديمبلي جناح الفريق، خلال مباراة باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره باير ليفركوزن، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من مباراتين.

عودة ديمبلي

سيتواجد ديمبلي في قائمة باريس سان جيرمان في رحلة الفريق الباريسي إلى ألمانيا لمواجهة باير ليفركوزن، وفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 2025، تعافى من الإصابة وجاهز للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه من غير المتوقع أن يشارك ديمبلي في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان أمام باير ليفركوزن.

ويغيب عثمان ديمبلي عن باريس سان جيرمان منذ 6 أسابيع وتحديداً أثناء مشاركته مع المنتخب الفرنسي في 5 سبتمبر أمام أوكرانيا.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باير ليفركوزن دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg