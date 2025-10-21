يستعيد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خدمات النجم عثمان ديمبلي جناح الفريق، خلال مباراة باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره باير ليفركوزن، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من مباراتين.

عودة ديمبلي

سيتواجد ديمبلي في قائمة باريس سان جيرمان في رحلة الفريق الباريسي إلى ألمانيا لمواجهة باير ليفركوزن، وفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 2025، تعافى من الإصابة وجاهز للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه من غير المتوقع أن يشارك ديمبلي في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان أمام باير ليفركوزن.

ويغيب عثمان ديمبلي عن باريس سان جيرمان منذ 6 أسابيع وتحديداً أثناء مشاركته مع المنتخب الفرنسي في 5 سبتمبر أمام أوكرانيا.