أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة آينتراخت فرانكفورت وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة فرانكفورت وليفربول

عيّن "يويفا" الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، لإدارة مباراة فرانكفورت وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم الفرنسي كلاً من: سيريل موجنير، مهدي رحموني، وجيريمي بينارد كحكم رابع.

ويتواجد الفرنسي جيروم بريسارد كحكم لتقنية الفيديو في مباراة فرانكفورت وليفربول، ويعاونه البولندي توماش كفياتكوفسكي.

جدير بالذكر أن ليفربول حقق انتصار في دوري أبطال أوروبا، أمام أتلتيكو مدريد (3-2) وتعرض للهزيمة أمام جالاتا سراي التركي (1-0).