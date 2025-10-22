المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

صافرة فرنسية.. يويفا يعلن حكم مباراة فرانكفورت وليفربول في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:50 ص 20/10/2025
فرانسوا ليتكسير

فرانسوا ليتكسير

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكم مباراة آينتراخت فرانكفورت وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة فرانكفورت وليفربول

عيّن "يويفا" الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، لإدارة مباراة فرانكفورت وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم الفرنسي كلاً من: سيريل موجنير، مهدي رحموني، وجيريمي بينارد كحكم رابع.

ويتواجد الفرنسي جيروم بريسارد كحكم لتقنية الفيديو في مباراة فرانكفورت وليفربول، ويعاونه البولندي توماش كفياتكوفسكي.

جدير بالذكر أن ليفربول حقق انتصار في دوري أبطال أوروبا، أمام أتلتيكو مدريد (3-2) وتعرض للهزيمة أمام جالاتا سراي التركي (1-0).

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا آينتراخت فرانكفورت

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

