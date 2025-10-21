المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عثمان ديمبلي يعود إلى قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة باير ليفركوزن

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:00 م 20/10/2025
ديمبلي

ديمبلي

عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، إلى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على باير ليفركوزن، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

عودة ديمبلي

وشهدت قائمة النادي الباريسي، عودة ديمبلي (الفائز بالكرة الذهبية 2025) بعد فترة غياب وصلت إلى 42 يوماً بداعي الإصابة.

ولم يخض ديمبلي أي مباراة منذ فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب فرنسا في 5 سبتمبر الماضي.

وكان عثمان ديمبلي عانى من إصابة على مستوى عضلات الفخذ الأيمن، بعد إصابته في مباراة أوكرانيا خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

قائمة باريس سان جيرمان

No description available.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باير ليفركوزن دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي

