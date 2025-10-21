أكد هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني، أن نادي أولمبياكوس يعد من أفضل الفرق على المستوى الهجومي، متمنياً مشاركة الثنائي فيران توريس ورافينيا في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أولمبياكوس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

مؤتمر فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أولمبياكوس لديهم خط هجوم جيد وتشير الإحصائيات إلى أنهم من أفضل الفرق هجوميًا، يكفي أن ننظر إلى مباراتهم ضد أرسنال، حيث سنحت لهم العديد من الفرص، علينا أن نكون منتبهين لهذه المواقف، فهم يمتلكون لاعبين جيدين وخطة لعب واضحة، لذا علينا أن نكون حذرين معهم".

وأضاف: "في الوقت الحالي نمر بموقف صعب، وأنا سعيد بحصد النقاط الثلاث ضد جيرونا، كان ذلك مهمًا للغاية".

وتابع: "نأمل أن يتمكن فيران توريس من اللعب في الكلاسيكو وكذلك رافينيا، هذا ما نأمله".

وأتم هانسي فليك تصريحاته: "أصبحتُ أكثر شغفًا، لقد غيّرني هذا النادي تمامًا، ما يمكنني قوله هو أنني أحب هذا النادي، إنه لأمر رائع، وأبذل قصارى جهدي من أجله، أعيش من أجله".