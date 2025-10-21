أكد فيرمين لوبيز لاعب برشلونة الإسباني، على صعوبة مباراة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن فريقه سيستعيد أفضل نسخة له.

ويلتقي برشلونة مع نظيره أولمبياكوس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فيرمين لوبيز

وقال فيرمين لوبيز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جداً، إنه دوري الأبطال ونحن قادمون من خسارة أمام باريس، لذلك علينا أن نقدم مباراة جيدة، ونستعيد إحساسنا الجيد داخل الملعب ونفوز".

وأضاف: "أعتقد أنه في النهاية كانت هناك الكثير من الإصابات مؤخراً، وعلينا أن نلعب بمن لدينا، ولدينا أيضاً لاعبون جيدون جداً، أما بالنسبة لي، فقد شعرت دائماً أنني لاعب مهم، سواء عندما أبدأ أساسياً أو عندما أشارك كبديل".

وتابع: "تنتظرنا مباراتان مهمتان وأسبوع جميل، لا أعلم إن كنت سألعب أساسياً فهذا يقرره المدرب، لكن في كل الأحوال أياً كان دوري سأحاول مساعدة الفريق لتقديم أفضل نسخة ممكنة من أنفسنا، وتحقيق النقاط الثلاث في المباراتين".

وأتم فيرمين لوبيز: "الفريق دائماً متحد ولديه الرغبة في التحسن والعمل بجدّ، وأعتقد أنه في الأسابيع القادمة بدءاً من مباراة الغد، سنستعيد أفضل نسخة لنا بالتأكيد".