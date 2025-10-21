هويلوند يغيب عن مباراة نابولي وأيندهوفن.. وعودة مكتوميناي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، غياب المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، عن مباراة نابولي المقبلة ضد أيندهوفن الهولندي، في إطار منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن مكتوميناي قد عاد للمشاركة في تدريبات نابولي، وأصبح متاحًا للمشاركة في لقاء الغد، على أرضية ملعب أيندهوفن.

وكان مكتوميناي قد غاب عن خسارة نابولي الأخيرة ضد تورينو، بسبب إصابة في الكاحل، لكنه عاد للانتظام في مران فريقه صباح اليوم الإثنين.

وفي المقابل يستر غياب هويلوند عن صفوف نابولي في لقاء أيندهوفن، بسبب الإصابة بإرهاق عضلي.

وحصد نابولي 3 نقاط من أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي، ثم انتصاره على حساب سبورتنج لشبونة.