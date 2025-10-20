كشف المدرب بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قائمة الفريق لمواجهة فياريال الإسباني، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره فياريال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب لا سيراميكا.

وتفوق مانشستر سيتي على نابولي الإيطالي بثنائية، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال، قبل تتعادل كتيبة جوارديولا مع موناكو الفرنسي بهدفين لكل فريق.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال

اختار بيب جوارديولا، قائمة مكونة من 22 لاعبًا للسفر إلى إسبانيا لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي، تواجد الدولي المصري عمر مرموش العائد من الإصابة، ورغم تواجد اللاعب على مقاعد بدلاء السماوي في المباراة الماضية أمام إيفرتون، إلا إنه لم يشارك وفقًا لرؤية جوارديولا.

وجاءت اختيارات جوارديولا، على النحو التالي:

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، ريان آيت نوري، جوسكو جفارديول، جيانلويجي دوناروما، سافينيو، ماتيوس نونيز، نيكو أورايلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ريكو لويس.