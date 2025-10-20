المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سبقه 4 مصريين.. مرموش يبحث عن الهدف الأول في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:24 م 20/10/2025
عمر مرموش نجم مانشستر سيتي

عمر مرموش - لاعب مانشستر سيتي

يبحث اللاعب عمر مرموش عن هدفه الأول في منافسات دوري أبطال أوروبا، ما سبقه إليه 4 محترفين مصريين فقط.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فياريال، مساء غدٍ الثلاثاء، في ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مرموش يبحث عن هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا

لم يخض مرموش بعد أي مباراة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بسبب الإصابة.

وتعافى مرموش من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ليظهر على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي دون أن يحصل على فرصة المشاركة.

وأعلن مانشستر سيتي قائمته ضد فياريال في أبطال أوروبا، ما شهد انضمام مرموش.

وكان مرموش شارك في مباراتين فقط في مسيرته مع كرة القدم في دوري أبطال أوروبا، بقميص مانشستر سيتي ضد ريال مدريد ذهابًا وإيابًا في الموسم الماضي 2024-2025.

سبقه 4 مصريين

سجل 4 مصريين فقط أهدافًا في منافسات دوري أبطال أوروبا -بعد الأدوار التمهيدية- على النحو الآتي..

1) محمد صلاح: 48 هدفًا

2) ميدو: هدفان

3) محمد النني: هدف وحيد

4) أحمد حسن كوكا: هدف وحيد

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر مرموش

