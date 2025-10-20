خصص المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، وقتًا من المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين من أجل الإشادة باللاعب الفرنسي ريان شرقي، موضحًا أنه ضمن أعظم المواهب التي رآها في حياته.

ويدافع شرقي عن ألوان مانشستر سيتي فقط منذ صيف 2025، إذ انضم من أولمبيك ليون قبل منافسات كأس العالم للأندية.

تصريحات جوارديولا عن شرقي

تحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء مانشستر سيتي ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا بشأن شرقي.

وقال جوارديولا: "شرقي من أعظم المواهب التي رأيتها في حياتي، ومن الناحية الفنية، إنه لاعب من الطراز الرفيع".

واستفاض: "السؤال هو كيف سيتأقلم شرقي في مانشستر سيتي مع ما نريده نحن، وكيف سيقرأ كل موقف داخل المباراة.. لقد بدأ معنا بشكل جيد جدًا في كأس العالم للأندية، لكنه حصل على بضعة أسابيع للراحة، والآن بدأ في العودة خطوة بخطوة، وهو لا يحتاج إلى القيام بشيء استثنائي، عليه فقط أن يلعب كرة القدم الخاصة به".

وزاد مدرب مانشستر سيتي: "شرقي لديه شيء مميز.. يعجبني فيه أنه لا يشعر أبدًا بالضغط، دائمًا يريد الكرة كأنه يلعب في الشارع، ولكنه ما زال في الحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم".

يشار إلى أن شرقي سجل هدفين وصنع آخر في 7 مباريات رسمية مع مانشستر سيتي.