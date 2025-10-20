تحدث جوليان ألفاريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، عن مواجهة نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد، تنطلق في العاشرة مساء غد الثلاثاء، على ملعب الإمارات في لندن، بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

تصريحات ألفاريز

وقال ألفاريز في المؤتمر الصحفي: "نحن نؤدي بشكل جيد للغاية، ولكن في المباريات خارج أرضنا، نفتقر بالتأكيد إلى أن نكون أكثر قوة وتحسين أدائنا لكي نكون أكثر دقة في الهجوم".

أضاف: "إنها مرحلة مهمة بسبب الخصم والمنافسة، لكن علينا التركيز على الفوز بكل مباراة، في نظام دوري أبطال أوروبا هذا، يجب علينا حصد النقاط لإنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن".

تابع: "أعتقد أننا قادرون على الفوز على أي نادٍ، لدينا فريق رائع، نبلي بلاءً حسنًا حاليًا، لقد تحسّن أداؤنا، ونستطيع منافسة أي فريق".

واصل: "أفكر دائمًا في تطوير أدائي مع زملائي، الذين يساعدونني أيضًا على النمو كشخص يوميًا".

تابع ألفاريز: "أرسنال فريق رائع يقدم أداءً رائعًا، لديه مدرب رائع ولاعبون رائعون، وفي مبارياتنا خارج أرضنا، لم تسير الأمور في صالحنا، ولكن بالعمل الجاد، سنتمكن من تغيير الأمور".

أشار: "تتميز الفرق الإنجليزية بقدرة أكبر على الانتقال، ولكن هناك أوجه تشابه كثيرة بعد ذلك، كرة القدم تبقى كرة قدم، أرسنال يحب الاستحواذ على الكرة، وهم أقوياء في الكرات الثابتة، لكننا فريق جيد أيضًا".

اختتم تصريحاته: "نهجنا في اللعب ثابت دائمًا، مساعدة الفريق، الحسم، ونعرف الخصم الذي نواجهه".