المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

31 20
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 4
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

3 0
21:15
الغرافة

الغرافة

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 5
19:00
تراكتور

تراكتور

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

0 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيميوني عن أرسنال: يذكرني بأتلتيكو مدريد في 2014

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:04 م 20/10/2025
سيميوني

دييجو سيميوني - مدرب أتلتيكو مدريد

أشاد المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، بما يقدمه أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، موضحًا أنه يستخدم سلاحًا امتاز به فريقه في عام 2014 في إشارة إلى الكرات الثابتة.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على أرسنال، مساء غدٍ الثلاثاء، في ملعب الإمارات.

ويلتقي الفريقان ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

سيميوني يتحدث عن أرسنال

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أرسنال: "أرسنال فريق رائع يملك أسلوب لعب واضح، وطريقة مدهشة في التحكم بالمباريات.. لديهم هوية دائمًا ما يدافعون عنها، بل يطورونها بالصفقات الجديدة، ونافسوا بالفعل على الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حتى اللحظات الأخيرة، وهذا يوضح هوية الفريق القوية".

وأضاف: "نعرف طريقتنا وأسلوب لعبنا.. وهدفنا بالتأكيد الفوز خارج أرضنا في دوري أبطال أوروبا، هذا ما نحتاجه بشدة".

وواصل: "أرسنال رائع في الكرات الثابتة.. نحن أيضًا فزنا بالعديد من المباريات في 2014 بالسلاح نفسه".

قبل أن يختتم: "ما فعله أرتيتا في أرسنال منذ وصوله -في 2019- رائع.. لقد حافظ على هوية الفريق منذ اليوم الأول".

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع سيميوني في 2014 و2016، حيث خسر المباراتين على يد الجار ريال مدري

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
دوري أبطال أوروبا أرسنال أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg