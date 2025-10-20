سيميوني عن أرسنال: يذكرني بأتلتيكو مدريد في 2014

أشاد المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، بما يقدمه أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، موضحًا أنه يستخدم سلاحًا امتاز به فريقه في عام 2014 في إشارة إلى الكرات الثابتة.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على أرسنال، مساء غدٍ الثلاثاء، في ملعب الإمارات.

ويلتقي الفريقان ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

سيميوني يتحدث عن أرسنال

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أرسنال: "أرسنال فريق رائع يملك أسلوب لعب واضح، وطريقة مدهشة في التحكم بالمباريات.. لديهم هوية دائمًا ما يدافعون عنها، بل يطورونها بالصفقات الجديدة، ونافسوا بالفعل على الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حتى اللحظات الأخيرة، وهذا يوضح هوية الفريق القوية".

وأضاف: "نعرف طريقتنا وأسلوب لعبنا.. وهدفنا بالتأكيد الفوز خارج أرضنا في دوري أبطال أوروبا، هذا ما نحتاجه بشدة".

وواصل: "أرسنال رائع في الكرات الثابتة.. نحن أيضًا فزنا بالعديد من المباريات في 2014 بالسلاح نفسه".

قبل أن يختتم: "ما فعله أرتيتا في أرسنال منذ وصوله -في 2019- رائع.. لقد حافظ على هوية الفريق منذ اليوم الأول".

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع سيميوني في 2014 و2016، حيث خسر المباراتين على يد الجار ريال مدري