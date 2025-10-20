تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مباراة الفريق أمام باير ليفركوزن الألماني، والتي ستجمع بينهما في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

يواجه فريق باير ليفركوزن نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، ويستضيف اللقاء ملعب باي أرينا.

تصريحات لويس إنريكي

استهل لويس إنريكي، حديثه قائلًا: "أعتقد أن العديد من لاعبينا الشباب اكتسبوا الثقة وأظهروا أنهم يمتلكون الجودة، بداية الموسم كانت صعبة ومختلفة للغاية، لأننا واجهنا بعض الصعوبات التي لا نعتاد عليها عادةً في هذه المرحلة من الموسم، لكننا تمكّنا من إظهار روح الصمود".

وأضاف إنريكي: "نحن سعداء جدًا بعودة بعض اللاعبين إلى الفريق، فهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي كمدرب، وكذلك بالنسبة للاعبين أنفسهم، ونتابع عن كثب حالتهم خلال التدريبات، وهو أمر أساسي، وسنرى ما سيحدث غدًا".

وانتقل للحديث عن ويليان باتشو: "تعاقدنا مع ويليان باتشو لأننا كنا نعرفه جيدًا، الجهاز الفني قام بعمل كبير في هذا الجانب، أعتقد أنه لا يزال شابًا ولديه الكثير ليطوره في مستواه، لكننا راضون عنه، إنه قوي جدًا دفاعيًا، ويمتلك العقلية التي يحتاجها اللاعب ليُحدث الفارق، نريده أن يواصل التطور في هذا الاتجاه".

وقال إنريكي عن لوكاس شوفالييه: "أنا سعيد جدًا به وبالنسبة لي، كان هو الخيار الأفضل، عندما نتعاقد مع لاعب، نفكر في المدى الطويل، ما يعجبني فيه هو شخصيته وقدرته على إظهارها يوميًا، عندما تنضم إلى نادٍ مثل باريس سان جيرمان، هناك أمور عليك أن تتعلمها، نحن نثق تمامًا بأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في هذا النادي وهذه المجموعة لعدة سنوات قادمة؛ هذا هو مقدار إيماننا به".

مواجهة فريق باير ليفركوزن

ذكر إنريكي فريق باير ليفركوزن في حديثه: "سنسعى لتقديم أسلوب لعبنا المعتاد من أجل الفوز بالمباراة، رغم صعوبة المواجهة، ليفركوزن ضم 20 لاعبًا جديدًا إلى جانب مدرب جديد، لذا من الصعب تحليلهم، لديهم الجودة والقدرة على تسجيل الأهداف، كما أنهم يدافعون جيدًا باستخدام كتلة منخفضة ويجيدون الضغط القوي، كل مباراة لها ظروفها المختلفة، لكننا هادئون ومستعدون لمباراة الغد".

وأتم إنريكي: "نريد حصد أكبر عدد ممكن من النقاط رغم صعوبة مجموعتنا، وستكون مباراة الغد اختبارًا جيدًا لكلا الفريقين، نحن سعداء بفوزنا في أول مباراتين، لكن مباراة الغد ستكون مختلفة".