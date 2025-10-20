المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نيكو جونزاليس: جوارديولا يريد من الجميع الأفضل.. وأستمع لنصائح رودري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:52 م 20/10/2025
نيكو جونزاليس

نيكو جونزاليس

تحدث نيكو جونزاليس، لاعب مانشستر سيتي، عن مباراة فريقه أمام فياريال الإسباني، والتي ستجري ضمن منافسات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره فياريال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مواجهات دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، ويستضيف اللقاء ملعب لا سيراميكا.

تصريحات جونزاليس

استهل نيكو جونزاليس، حديثه عبر المؤتمر الصحفي، قائلًا: "الأمر لطيف جدًا لكنه صعب، عليك أن تتحسّن، إنه يريد الأفضل من الجميع (جوارديولا)، لهذا السبب هو الأفضل".

وأضاف: "لقد كان ذلك جيدًا بالنسبة لي، لقد تحسّنت كثيرًا، ولهذا السبب ألعب كرة القدم، لكي أكون أفضل ما أستطيع، وأعتقد أنني أقوم بعمل جيد".

وتابع جونزاليس: "إنه شديد الحماس، ويحاول أن يريك ما عليك أن تفعله بشكل أفضل، ولكن بعد أن يشرح لك كل شيء، تظل تفكر في كل شيء وكيف يمكنك أن تتحسّن، وحتى الآن ما زلت أفكر في تلك الأمور عندما أنزل إلى أرض الملعب".

وأكمل: "ما يطلبه منك، لقد طُلب مني من قبل، لقد لعبت في برشلونة وهو مشابه لكن هناك تفاصيل، وأنت تبحث عن التحسّن".

وزاد جونزاليس: "الفكرة الأساسية، أعتقد أنني فهمتها بالفعل قبل أن آتي إلى هنا، وذلك ساعدني على التعود على اللعب هنا".

وواصل: "نصائح جوارديولا؟ أشياء كثيرة، على سبيل المثال، متى أتحرك، كلاعب وسط، عليك أن تركض كثيرًا، ولكن أن تفعل ذلك في اللحظة المناسبة، وهذا ما كنت أعمل عليه معه ربما هذا هو أهم شيء".

واستكمل: "عندما أتحدث معه، يقول لي إنني أستطيع الاحتفاظ بالكرة واللعب، ولكن لحظة تحركي مهمة أيضًا".

وأردف: "في المباراة الأخيرة، في وقت الاستراحة بين الشوطين، أعطاني رودري نصيحة حول ما رآه، إنه يعرف الكثير عن ما يجب أن أفعله في هذا المركز، إنه أحد القادة، وذلك دور مهم جدًا".

وأتم: "رودري يحاول أن يوجّهنا، خاصة اللاعبين الشباب، يحاول أن يساعدنا على فهم أفضل للطريقة التي نريد أن نلعب بها".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بيب جوارديولا نيكو جونزاليس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

