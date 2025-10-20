المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا مياه ساخنة.. أرسنال يستفز أتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:09 م 20/10/2025
أرسنال

من مران أتلتيكو مدريد على ملعب أرسنال

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي أتلتيكو مدريد غاضب من إدارة أرسنال بسبب عدم توفر مياه ساخنة في غرفة الملابس، قبل المباراة المرتقبة بينهما ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات، مساء غدٍ الثلاثاء.

أرسنال يستفز أتلتيكو مدريد

بحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، اضطر لاعبو أتلتيكو مدريد إلى مغادرة ملعب الإمارات بعد الحصة التدريبية الجماعية التي أقيمت على الملعب الرئيسي دون الاستحمام، بسبب عدم وجوده مياه ساخنة.

وأوضحت أن الغضب سيطر على جميع اللاعبين، وكذلك إدارة أتلتيكو مدريد.

واعتبرت بعثة أتلتيكو مدريد أن عدم توفر مياه ساخنة في غرفة الملابس أمر مقبول، كما أن مثل هذا التصرف لا يليق بأرسنال.

وفي سياق منفصل، قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أرسنال: "سنواجه فريقًا رائعًا، يملك أسلوب لعب واضح، وطريقة مدهشة في التحكم بالمباريات.. لديهم هوية دائمًا ما يدافعون عنها، بل يطورونها بالصفقات الجديدة، ونافسوا بالفعل على الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حتى اللحظات الأخيرة، وهذا يوضح هوية الفريق القوية".

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد جمع 3 نقاط في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخسارة من ليفربول والفوز على آينتراخت فرانكفورت.

دوري أبطال أوروبا أرسنال أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg