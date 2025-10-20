ذكرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي أتلتيكو مدريد غاضب من إدارة أرسنال بسبب عدم توفر مياه ساخنة في غرفة الملابس، قبل المباراة المرتقبة بينهما ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات، مساء غدٍ الثلاثاء.

أرسنال يستفز أتلتيكو مدريد

بحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، اضطر لاعبو أتلتيكو مدريد إلى مغادرة ملعب الإمارات بعد الحصة التدريبية الجماعية التي أقيمت على الملعب الرئيسي دون الاستحمام، بسبب عدم وجوده مياه ساخنة.

وأوضحت أن الغضب سيطر على جميع اللاعبين، وكذلك إدارة أتلتيكو مدريد.

واعتبرت بعثة أتلتيكو مدريد أن عدم توفر مياه ساخنة في غرفة الملابس أمر مقبول، كما أن مثل هذا التصرف لا يليق بأرسنال.

وفي سياق منفصل، قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أرسنال: "سنواجه فريقًا رائعًا، يملك أسلوب لعب واضح، وطريقة مدهشة في التحكم بالمباريات.. لديهم هوية دائمًا ما يدافعون عنها، بل يطورونها بالصفقات الجديدة، ونافسوا بالفعل على الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حتى اللحظات الأخيرة، وهذا يوضح هوية الفريق القوية".

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد جمع 3 نقاط في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخسارة من ليفربول والفوز على آينتراخت فرانكفورت.