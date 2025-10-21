المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:06 ص 21/10/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق كرة القدم لانطلاق جولة جديدة من منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2025-2026).

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وبعد إقامة أول جولتين في شهر سبتمبر، تقام مباريات الجولة الثالثة على مدار يومي الثلاثاء 21 والأربعاء 22 أكتوبر 2025.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

برشلونة الإسباني × أولمبياكوس اليوناني - 7:45 مساء

كيرات ألماتي الكازاخي × بافوس القبرصي - 7:45 مساء

أرسنال الإنجليزي × أتلتيكو مدريد الإسباني - 10:00 مساء

باير ليفركوزن الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي - 10:00 مساء

كوبنهاجن الدنماركي × بوروسيا دورتموند الألماني - 10:00 مساء

نيوكاسل الإنجليزي × بنفيكا البرتغالي - 10:00 مساء

آيندهوفن الهولندي × نابولي الإيطالي - 10:00 مساء

رويال يونيون البلجيكي × إنتر ميلان الإيطالي - 10:00 مساء

فياريال الإسباني × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10:00 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر 2025

أتلتيك بلباو الإسباني × كاراباج الأذربيجاني - 7:45 مساء

جالاتا سراي التركي × بودو/جليمت النرويجي - 7:45 مساء

أتالانتا الإيطالي × سلافيا براج التشيكي - 10:00 مساء

بايرن ميونخ الألماني × كلوب بروج البلجيكي - 10:00 مساء

تشيلسي الإنجليزي × أياكس الهولندي - 10:00 مساء

آينتراخت فرانكفورت الألماني × ليفربول الإنجليزي - 10:00 مساء

موناكو الفرنسي × توتنهام الإنجليزي - 10:00 مساء

ريال مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطالي - 10:00 مساء

سبورتنج لشبونة البرتغالي × مارسيليا الفرنسي - 10:00 مساء

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أوروبا برشلونة مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg