يستعد عشاق كرة القدم لانطلاق جولة جديدة من منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2025-2026).

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وبعد إقامة أول جولتين في شهر سبتمبر، تقام مباريات الجولة الثالثة على مدار يومي الثلاثاء 21 والأربعاء 22 أكتوبر 2025.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

برشلونة الإسباني × أولمبياكوس اليوناني - 7:45 مساء

كيرات ألماتي الكازاخي × بافوس القبرصي - 7:45 مساء

أرسنال الإنجليزي × أتلتيكو مدريد الإسباني - 10:00 مساء

باير ليفركوزن الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي - 10:00 مساء

كوبنهاجن الدنماركي × بوروسيا دورتموند الألماني - 10:00 مساء

نيوكاسل الإنجليزي × بنفيكا البرتغالي - 10:00 مساء

آيندهوفن الهولندي × نابولي الإيطالي - 10:00 مساء

رويال يونيون البلجيكي × إنتر ميلان الإيطالي - 10:00 مساء

فياريال الإسباني × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10:00 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر 2025

أتلتيك بلباو الإسباني × كاراباج الأذربيجاني - 7:45 مساء

جالاتا سراي التركي × بودو/جليمت النرويجي - 7:45 مساء

أتالانتا الإيطالي × سلافيا براج التشيكي - 10:00 مساء

بايرن ميونخ الألماني × كلوب بروج البلجيكي - 10:00 مساء

تشيلسي الإنجليزي × أياكس الهولندي - 10:00 مساء

آينتراخت فرانكفورت الألماني × ليفربول الإنجليزي - 10:00 مساء

موناكو الفرنسي × توتنهام الإنجليزي - 10:00 مساء

ريال مدريد الإسباني × يوفنتوس الإيطالي - 10:00 مساء

سبورتنج لشبونة البرتغالي × مارسيليا الفرنسي - 10:00 مساء

جدول مباريات اليوم