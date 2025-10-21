المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:28 ص 21/10/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يواصل مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية أمام فياريال الإسباني.

فياريال يستضيف مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة المرتقبة بعد فوزه 2-0 على نابولي الإيطالي في الجولة الأولى هذا الموسم، قبل أن يتعادل 2-2 مع موناكو الفرنسي بالجولة الثانية.

بينما خسر فياريال 0-1 أمام توتنهام الإنجليزي، وتعادل 2-2 مع يوفنتوس الإيطالي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة القمة المرتقبة بين فياريال ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 على ملعب "لاسيراميكا".

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة فياريال ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة فياريال ضد مانشستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس HD4".

جدول مباريات اليوم 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي فياريال

