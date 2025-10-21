لامين على أعتاب رقم قياسي جديد في دوري الأبطال

اقترب النجم الشاب لامين يامال من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الأوروبية، وذلك بعدما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أنه بات على بُعد خطوة واحدة فقط من تحطيم رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال مشاركته في مباراة فريقه اليوم، سيصل لامين إلى 25 مباراة في البطولة القارية، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يبلغ هذا الرقم، وهو بعمر 18 عامًا و100 يوم، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الفرنسي زائير إيمري الذي وصل إليه في عمر 19 عامًا و32 يومًا.

وخاض لامين حتى الآن 24 مباراة في دوري الأبطال، حيث قدّم مستويات قوية مع فريقه، محققًا 14 انتصارًا و3 تعادلات مقابل 7 هزائم، ما يعكس حضوره المستمر في المسابقة رغم صغر سنه.

كما ساهم النجم الشاب في الجانب الهجومي بشكل واضح، إذ سجّل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال مشاركاته الأوروبية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.