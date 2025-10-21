المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لامين على أعتاب رقم قياسي جديد في دوري الأبطال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:12 م 21/10/2025
لامين يامال

لامين

اقترب النجم الشاب لامين يامال من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الأوروبية، وذلك بعدما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أنه بات على بُعد خطوة واحدة فقط من تحطيم رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال مشاركته في مباراة فريقه اليوم، سيصل لامين إلى 25 مباراة في البطولة القارية، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يبلغ هذا الرقم، وهو بعمر 18 عامًا و100 يوم، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الفرنسي زائير إيمري الذي وصل إليه في عمر 19 عامًا و32 يومًا.

وخاض لامين حتى الآن 24 مباراة في دوري الأبطال، حيث قدّم مستويات قوية مع فريقه، محققًا 14 انتصارًا و3 تعادلات مقابل 7 هزائم، ما يعكس حضوره المستمر في المسابقة رغم صغر سنه.

كما ساهم النجم الشاب في الجانب الهجومي بشكل واضح، إذ سجّل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال مشاركاته الأوروبية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

برشلونة الدوري الإسباني دوري الأبطال بامال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg