الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

-
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

-
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

-
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

-
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

-
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

-
22:00
نابولي

نابولي

مواجهة مكررة بعد 53 عاما.. ليفربول يتلاعب بالألمان قبل موقعة فرانكفورت

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:07 م 21/10/2025
ليفربول

ليفربول

يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول مواجهة الغد وهو يعاني من سوء النتائج بعدما تلقى 4 هزائم متتالية بمختلف المسابقات وكان آخرها الخسارة ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وحقق ليفربول وفرانكفورت فوزا وحيدا في دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد وجالاتا سراي.

رحلة البحث عن الهدف الـ250.. هل يكسر صلاح صيامه أمام فرانكفورت؟

آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول

تعد مواجهة الغد هي الثانية بين ليفربول وفرانكفورت بعد اللقاء الأول في 1972 أي منذ 53 عاما.

وسبق للفريقين أن التقيا في مباراة واحدة، في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1972-1973.

وفاز ليفربول على أرضه بهدفين نظيفين، سجلهما كيفن كيجان وإملين هيوز، وتعادلا سلبيًا خارج أرضهما، وتوج بالكأس بعد ذلك خلال تلك البطولة.

ويمتلك الريدز تفوقًا كاسحًا، حيث واجه منافسين ألمان 48 مرة حتى الآن، فاز في 26 وخسر 7 مرات فقط.

ولم يُهزم ليفربول في آخر 14 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث، منذ خسارته 4-2 أمام باير ليفركوزن في عام 2002.

وفاز الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في جميع مبارياته الأربع السابقة كمدرب ضد منافس ألماني - أمام يونيون برلين (مرتين) وباير ليفركوزن ولايبزيج في الموسم الماضي.

ليفربول محمد صلاح فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت مباريات دوري أبطال أوروبا

