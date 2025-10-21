يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني والمقرر إقامتها، غدًا الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على فرانكفورت في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول مواجهة الغد وهو يعاني من سوء النتائج بعدما تلقى 4 هزائم متتالية بمختلف المسابقات وكان آخرها الخسارة ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وحقق ليفربول وفرانكفورت فوزا وحيدا في دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد وجالاتا سراي.

آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول

تعد مواجهة الغد هي الثانية بين ليفربول وفرانكفورت بعد اللقاء الأول في 1972 أي منذ 53 عاما.

وسبق للفريقين أن التقيا في مباراة واحدة، في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1972-1973.

وفاز ليفربول على أرضه بهدفين نظيفين، سجلهما كيفن كيجان وإملين هيوز، وتعادلا سلبيًا خارج أرضهما، وتوج بالكأس بعد ذلك خلال تلك البطولة.

ويمتلك الريدز تفوقًا كاسحًا، حيث واجه منافسين ألمان 48 مرة حتى الآن، فاز في 26 وخسر 7 مرات فقط.

ولم يُهزم ليفربول في آخر 14 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث، منذ خسارته 4-2 أمام باير ليفركوزن في عام 2002.

وفاز الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في جميع مبارياته الأربع السابقة كمدرب ضد منافس ألماني - أمام يونيون برلين (مرتين) وباير ليفركوزن ولايبزيج في الموسم الماضي.

