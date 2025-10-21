المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إصابات تضرب توتنهام قبل مواجهة موناكو في دوري الأبطال

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:15 م 21/10/2025
توتنهام

توتنهام

تلقى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضربة قوية قبل مواجهة موناكو الفرنسي غدًا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب الثنائي كريستيان روميرو وديستني أودوجي عن تدريب الفريق الأخير.

وتعرض روميرو، قائد توتنهام، لإصابة في العضلة المقربة خلال فترة الإحماء قبل الخسارة أمام أستون فيلا 1-2 بالدوري الإنجليزي، بينما يعاني أودوجي من تهيج بسيط في الركبة عقب فترة التوقف الدولي، مما يجعل مشاركتهما في لقاء الغد محل شك كبير.

كما غاب المدافع بن ديفيز عن المران، لينضم إلى قائمة طويلة من المصابين تضم رادو دراجوسين، وإيف بيسوما، وجيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، ودومينيك سولانكي، إلى جانب كوتا تاكاي وماثيس تيل غير المقيدين في البطولة القارية.

وفي سياق متصل، أعلن النادي اللندني تعيين دان لويندون مديرًا جديدًا للأداء ضمن الجهاز الإداري، في إطار سعي الإدارة لتعزيز الجوانب البدنية والفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

الدوري الإنجليزي توتنهام

أخبار تهمك

