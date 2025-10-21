المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشابي ألونسو: أردا جولر مزيج بين أوزيل وجوتي ومبابي في لحظة مثالية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:51 م 21/10/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه جاهز لمواجهة يوفنتوس غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الفوز الثالث على التوالي لتعزيز حظوظ الفريق في التأهل.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مواجهة يوفنتوس تُعد "كلاسيكو أوروبيًا كبيرًا"، مشيدًا بتاريخ النادي الإيطالي، ومؤكدًا أن ريال مدريد يدخل المباراة بحماس كبير وباستعداد تام، مطالبًا جماهير سانتياجو برنابيو بدعم الفريق في هذه المواجهة.

وعن النجم التركي أردا جولر، أوضح ألونسو: "بفضل جودته الفنية هو مزيج بين أوزيل وجوتي، يمتلك رؤية مميزة وقدرة على الإبداع في بناء اللعب والهجوم، نحن سعداء بتطوره ودوره المتزايد في الفريق".

وتحدث مدرب الريال أيضًا عن حالة الفريق، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين مثل كارفاخال وهويخسن وترينت لن يكونوا جاهزين للمباراة، بينما أشاد بتألق مبابي مؤخرًا، قائلاً: "تأثيره يتجاوز الأهداف، إنه يقود زملاءه داخل وخارج الكرة، وكل شيء يسير بانسجام تام في ذهنه حاليًا، ولهذا يقدم أداءً رائعًا".

ريال مدريد دوري الأبطال ألونسو

