أكد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه جاهز لمواجهة يوفنتوس غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الفوز الثالث على التوالي لتعزيز حظوظ الفريق في التأهل.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مواجهة يوفنتوس تُعد "كلاسيكو أوروبيًا كبيرًا"، مشيدًا بتاريخ النادي الإيطالي، ومؤكدًا أن ريال مدريد يدخل المباراة بحماس كبير وباستعداد تام، مطالبًا جماهير سانتياجو برنابيو بدعم الفريق في هذه المواجهة.

وعن النجم التركي أردا جولر، أوضح ألونسو: "بفضل جودته الفنية هو مزيج بين أوزيل وجوتي، يمتلك رؤية مميزة وقدرة على الإبداع في بناء اللعب والهجوم، نحن سعداء بتطوره ودوره المتزايد في الفريق".

وتحدث مدرب الريال أيضًا عن حالة الفريق، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين مثل كارفاخال وهويخسن وترينت لن يكونوا جاهزين للمباراة، بينما أشاد بتألق مبابي مؤخرًا، قائلاً: "تأثيره يتجاوز الأهداف، إنه يقود زملاءه داخل وخارج الكرة، وكل شيء يسير بانسجام تام في ذهنه حاليًا، ولهذا يقدم أداءً رائعًا".