كلام فى الكورة
أرسنال يعتذر لأتلتيكو مدريد بعد أزمة "الماء البارد" في ملعب الإمارات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:59 م 21/10/2025
سيميوني

دييجو سيميوني

اضطر نادي أرسنال الإنجليزي إلى تقديم اعتذار رسمي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عقب الواقعة التي أثارت الجدل قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا، بعدما اشتكى الفريق المدريدي من اضطراره للاستحمام بمياه باردة داخل ملعب الإمارات بعد المران الختامي مساء الاثنين.

أرسنال يعتذر رسميًا لأتلتيكو مدريد قبل موقعة الأبطال

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن لاعبي أتلتيكو مدريد، بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، أبدوا استياءهم الشديد من الموقف غير المعتاد، خاصة وأنه حدث في ملعب حديث يُعد من بين الأفضل في أوروبا من حيث المرافق والبنية التحتية.

وأوضحت صحيفة صن سبورت البريطانية أن العطل الفني لم يقتصر على غرفة ملابس أتلتيكو، بل شمل معظم مرافق الملعب، مشيرةً إلى أن إدارة الفريق الإسباني أبلغت مسؤولي أرسنال بالمشكلة في تمام الساعة 6:45 مساءً، لكنها لم تُحل إلا بعد مرور نحو 40 دقيقة، أي قبل نهاية المران بدقائق معدودة.

وبسبب التأخر في إصلاح العطل، غادر لاعبو أتلتيكو ملعب الإمارات دون الاستحمام، متوجهين إلى فندق الإقامة لاستكمال استعداداتهم هناك.

من جانبها، سارعت إدارة أرسنال إلى الاعتذار رسميًا للنادي الإسباني، موضحةً أن ما حدث كان نتيجة خلل فني مؤقت، مؤكدةً أن هذه الواقعة لم تتكرر من قبل في ملعب الإمارات.

ويستعد أرسنال لخوض اللقاء بثقة كبيرة بعد فوزه في أول مباراتين من دور المجموعات بدوري الأبطال، فيما يأمل أتلتيكو مدريد في تجاوز هذه الواقعة والتركيز على المواجهة، لتعويض خسارته السابقة في إنجلترا أمام ليفربول بنتيجة 3-2.

للاطلاع على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، اضغط هنا.

أتلتيكو مدريد، أرسنال، دوري أبطال أوروبا، ملعب الإ

