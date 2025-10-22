المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تفوق ملكي أمام الفرق الإيطالية.. حقائق قبل مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس بدوري الأبطال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:31 م 21/10/2025
ريال مدريد ويوفنتوس

ريال مدريد ويوفنتوس

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره الإيطالي يوفنتوس، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره يوفنتوس، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكان ريال مدريد حقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد انتصاره في الجولة الأولى أمام مارسيليا (2-1)، وفي الجولة الثانية أمام كايرات ألماتي الكازاخستاني (5-0).

حقائق قبل مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس

- التقى ريال مدريد ويوفنتوس 21 مرة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث فاز الفريق الإسباني بعشر مباريات، وفاز الفريق الإيطالي بتسعة، وانتهت مباراتان بالتعادل، كانت اثنتان من تلك المباريات في نهائي دوري أبطال أوروبا - فاز ريال مدريد في نهائي عام 1998 بنتيجة 1-0 ونهائي عام 2017 بنتيجة 4-1.

- فاز الميرينجي بـ 18 من آخر 20 مباراة خاضها في مسابقات الاتحاد الأوروبي ضد الفرق الإيطالية (خسر مباراتين).

- فاز ريال مدريد بـ 14 من آخر 17 مباراة له في مرحلة المجموعات/الدوري في دوري أبطال أوروبا (خسر 3) و12 من آخر 13 مباراة له على أرضه (خسر مباراة واحدة).

- خسر يوفنتوس مباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات له في مرحلة المجموعات/الدوري في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الإسبانية (فاز 4 وتعادل 3). سجل الفريق الإيطالي ما مجموعه 497 هدفًا في تاريخ كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا.

- سجّل مهاجم يوفنتوس جوناثان ديفيد، هدف الفوز لفريق ليل على ريال مدريد بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يوفنتوس

