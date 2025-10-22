المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أمام يوفنتوس.. كيليان مبابي يستعد لكتابة رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:47 م 21/10/2025
مبابي

مبابي

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، لكتابة رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره يوفنتوس، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكان ريال مدريد حقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد انتصاره في الجولة الأولى أمام مارسيليا (2-1)، وفي الجولة الثانية أمام كايرات ألماتي الكازاخستاني (5-0).

مبابي يستعد لكتابة رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

شهد الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، تألق لافت للنجم الفرنسي، حيث سجل 5 أهداف في أول مباراتين للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي سجل هدفي الانتصار أمام مارسيليا في الجولة الأولى، بينما سجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة كايرات ألماتي في الجولة الثانية.

وقد يصبح كيليان مبابي (26 عامًا و306 يومًا) أصغر لاعب يخوض 90 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

ويحمل الرقم القياسي حاليًا رمز آخر من رموز ريال مدريد وهو راؤول جونزاليس (27 عامًا و114 يومًا).

أرقام مبابي في دوري أبطال أوروبا

لعب مبابي إجمالي 89 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 60 هدفاً وصنع 27 آخرين.

دوري أبطال أوروبا 2016-2017 مع موناكو: لعب 9 - سجل 6 أهداف.

دوري أبطال أوروبا 2017-2018 مع باريس سان جيرمان: لعب 8 - سجل 4 أهداف وصنع 3.

دوري أبطال أوروبا 2018-2019 مع باريس سان جيرمان: لعب 8 - سجل 4 أهداف وصنع 5.

دوري أبطال أوروبا 2019-2020 مع باريس سان جيرمان: لعب 10 مباريات - سجل 5 أهداف وصنع 6.

دوري أبطال أوروبا 2020-2021 مع باريس سان جيرمان: لعب 10 مباريات - سجل 8 أهداف وصنع 3.

دوري أبطال أوروبا 2021-2022 مع باريس سان جيرمان: لعب 8 مباريات - سجل 6 أهداف وصنع 6.

دوري أبطال أوروبا 2022-2023 مع باريس سان جيرمان: لعب 8 مباريات - سجل 7 أهداف وصنع 3.

دوري أبطال أوروبا 2023-2024 مع باريس سان جيرمان: لعب 12 مباراة - سجل 8 أهداف.

دوري أبطال أوروبا 2024-2025 مع ريال مدريد: لعب 14 مباراة - سجل 7 وصنع 1.

دوري أبطال أوروبا 2025-2026 مع ريال مدريد: لعب مباراتين حتى الآن - سجل 5 أهداف.

مباراة ريال مدريد القادمة
