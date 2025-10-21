تحدث المدرب فينسنت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه بايرن ميونخ نظيره كلوب بروج، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

تصريحات كومباني

أدلى فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، بعدة تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة كلوب بروج، قائلًا: "على الصعيد الشخصي، كل شيء يسير على ما يرام هنا في ميونخ، ليس من الصعب أن تشعر بالراحة هنا مع الأطفال، وهذا ساعدني كثيرًا، لكن أيضًا بيئة عملي صحية جدًا، وأردت الحفاظ على هذا الهدوء".

وتطرق كومباني للحديث عن تجديد عقده مع بايرن ميونخ، قائلًا: "لم أفكر كثيرًا في توقيت التجديد، كنت مشغولًا جدًا بالتحضير للمباريات، ثم طُرح السؤال، وطلبي الوحيد كان ألا يتحول الأمر إلى موضوع كبير، وأن نتمكن بسرعة من إعادة تركيزنا على المباراة التالية".

وقال عن كلوب بروج: "نادي كلوب بروج فريق يعمل بجد، وهذا طابع بلجيكي جدًا، لطالما تمكنوا من تحقيق نتائج جيدة في أوروبا، إنهم ليسوا خصمًا سهلًا، فهم خطرون للغاية، لذلك تُعدّ التحضيرات الجيدة مهمة جدًا".

وأكمل: "ستانيشيتش وجنابري لن يكونا متاحين، بروج دائمًا فريق خطير، لكننا نظهر الاحترام لكل خصم، والتحضير لدينا دائمًا بنفس الجدية، بعدها يأتي السؤال هل اللاعبون في الحالة المناسبة؟ هل يملكون الثقة؟ المسألة تتعلق بالفوز وبالعقلية".

وأتم كومباني حديثه: "ما يبقى ثابتًا دائمًا عندنا هو أننا نواصل الضغط ونقاتل حتى الدقيقة الأخيرة".