المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 0
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كومباني: كلوب بروج ليس خصمًا سهلًا.. وسنواصل الضغط حتى الدقيقة الأخيرة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:22 م 21/10/2025
كومباني

فينسينت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ

تحدث المدرب فينسنت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه بايرن ميونخ نظيره كلوب بروج، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

تصريحات كومباني

أدلى فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، بعدة تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة كلوب بروج، قائلًا: "على الصعيد الشخصي، كل شيء يسير على ما يرام هنا في ميونخ، ليس من الصعب أن تشعر بالراحة هنا مع الأطفال، وهذا ساعدني كثيرًا، لكن أيضًا بيئة عملي صحية جدًا، وأردت الحفاظ على هذا الهدوء".

وتطرق كومباني للحديث عن تجديد عقده مع بايرن ميونخ، قائلًا: "لم أفكر كثيرًا في توقيت التجديد، كنت مشغولًا جدًا بالتحضير للمباريات، ثم طُرح السؤال، وطلبي الوحيد كان ألا يتحول الأمر إلى موضوع كبير، وأن نتمكن بسرعة من إعادة تركيزنا على المباراة التالية".

وقال عن كلوب بروج: "نادي كلوب بروج فريق يعمل بجد، وهذا طابع بلجيكي جدًا، لطالما تمكنوا من تحقيق نتائج جيدة في أوروبا، إنهم ليسوا خصمًا سهلًا، فهم خطرون للغاية، لذلك تُعدّ التحضيرات الجيدة مهمة جدًا".

وأكمل: "ستانيشيتش وجنابري لن يكونا متاحين، بروج دائمًا فريق خطير، لكننا نظهر الاحترام لكل خصم، والتحضير لدينا دائمًا بنفس الجدية، بعدها يأتي السؤال هل اللاعبون في الحالة المناسبة؟ هل يملكون الثقة؟ المسألة تتعلق بالفوز وبالعقلية".

وأتم كومباني حديثه: "ما يبقى ثابتًا دائمًا عندنا هو أننا نواصل الضغط ونقاتل حتى الدقيقة الأخيرة".

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ فينسينت كومباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

1 0
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

20

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg