مدرب تشيلسي: لا أحب معاقبة اللاعبين لأن لدي 4 أطفال

يرفض المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، مبدأ توقيع عقوبات على اللاعبين بسبب ظاهرة البطاقات الحمراء، موضحًا أن لديه 4 أطفال، لا يعاقبهم عندما يخطئون.

وتلقى تشيلسي 4 بطاقات حمراء في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات الرسمية، متجنبًا ذلك أمام ليفربول فقط.

مؤتمر ماريسكا

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أياكس في دوري أبطال أوروبا: "جيمس أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي.. جميعنا نسعى إلى أن نكون أفضل، أنا أيضًا آمل أن أكون أفضل مما كنت عليه في الموسم الماضي".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع فوتبول لندن: "بعض البطاقات الحمراء كان بإمكاننا أن نتجنبها.. لكن الأمر ليس سهلًا على اللاعبين، وهم يظهرون في كل تدخل رغبتهم في عدم استقبال الأهداف، ويريدون أن يكونوا عدوانيين وحادين".

وتابع: "لا أحب معاقبة اللاعبين.. لدي 4 أطفال، وعندما يخطئون لا أعاقبهم، بل أحاول تعليمهم التصرف الصحيح، وهكذا أيضًا أحاول معاملة اللاعبين بنفس الطريقة".

قبل أن يختتم: "لا أرى أن الطريقة الصحيحة هي معاقبة اللاعبين، لكن ذلك لا يمنع أنه يجب علينا تحسين الأمر فيما يخص البطاقات الحمراء".

يشار إلى أن تشيلسي يملك 3 نقاط في منافسات دوري أبطال أوروبا، جمعها بعد الفوز على بنفيكا، علمًا بأنه خسر في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ.