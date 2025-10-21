أعلن المدرب الكرواتي إيجور تيودور المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة الفريق الرسمية التي ستسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في واحدة من أبرز قمم الجولة الأوروبية، حيث يسعى البيانكونيري لتصحيح مساره بعد سلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة.

يوفنتوس تحت الضغط قبل موقعة مدريد

يدخل يوفنتوس اللقاء وهو بدون أي انتصار منذ 13 سبتمبر الماضي، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام كومو بنتيجة 2-0 في الدوري الإيطالي، ما زاد من الضغوط على المدرب تيودور قبل المواجهة الصعبة أمام ريال مدريد.

ويأمل الفريق الإيطالي في تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى اللاعبين وتعيده إلى دائرة المنافسة الأوروبية، خاصة بعد الأداء المتذبذب في الجولتين الماضيتين من البطولة.

عودة ميريتي وزيجروفا إلى قائمة الفريق

شهدت القائمة التي ضمّت 23 لاعبًا، عودة فابيو ميريتي إلى الفريق الأول بعد انتهاء فترة إعارته إلى جنوى، إلى جانب إيدون زيجروفا الذي غاب عن مواجهة كومو الأخيرة بسبب الإرهاق العضلي.

في المقابل، استبعد تيودور الثنائي الشاب ماكسيم دي برول (16 عامًا) وفرانشيسكو كرابستو (19 عامًا)، رغم مشاركتهما في تدريبات الفريق الأول استعدادًا للقاء المرتقب.

قائمة يوفنتوس الرسمية لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: دي جريجوريو، بيرين، بينسوجليو، فوسكالدو.

الدفاع: جاتي، كيلي، كالولو، روجاني، جي ماريو، كامبياسو.

الوسط: لوكاتيلي، كوبمينيرز، أدزيتش، كوستيتش، تورام، ميريتي، ماكيني.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، زيجروفا، أوبيندا، ديفيد.