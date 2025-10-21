المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

0 0
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل أرسنال.. رباعي هجومي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:58 م 21/10/2025
أرسنال

أرسنال

أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء.

ويلتقي أرسنال وأتلتيكو مدريد على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل أرسنال ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، إيبريتشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيرس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام أتلتيكو مدريد: كيبا، تومي سيتفورد، كريستيان موسكيرا، بن وايت، بييرو هينكابي، كريستيان نورجارد، ليناردو تروسارد، إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، ريكاردو كالافيوري.

واختار أرتيتا الدفع بـ4 لاعبين في هجوم أرسنال أمام أتلتيكو مدريد، إيزي وساكا ومارتينيلي وجيوكيريس.

يشار إلى أن أرسنال حافظ على العلامة الكاملة في منافسات دوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 6 نقاط.

 

مباراة أرسنال القادمة
دوري أبطال أوروبا أرسنال أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg