أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء.

ويلتقي أرسنال وأتلتيكو مدريد على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل أرسنال ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، إيبريتشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيرس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام أتلتيكو مدريد: كيبا، تومي سيتفورد، كريستيان موسكيرا، بن وايت، بييرو هينكابي، كريستيان نورجارد، ليناردو تروسارد، إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، ريكاردو كالافيوري.

واختار أرتيتا الدفع بـ4 لاعبين في هجوم أرسنال أمام أتلتيكو مدريد، إيزي وساكا ومارتينيلي وجيوكيريس.

يشار إلى أن أرسنال حافظ على العلامة الكاملة في منافسات دوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 6 نقاط.