تتجه أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى - أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام - نحو لاعب وسط يوفنتوس الفرنسي خيفرين تورام، الذي أصبح هدفًا مشتركًا لأربعة من عمالقة البريميرليج بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة.

تورام يثير اهتمام الكبار في إنجلترا

وبحسب صحيفة توتو يوفي الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس يعتبر تورام "لا يمكن المساس به"، في إشارة إلى تمسكه ببقائه داخل الفريق، رغم أن ذلك قد يكون جزءًا من استراتيجية تهدف إلى رفع قيمته السوقية، المقدرة حاليًا بحوالي 40 مليون يورو.

تورام، الذي تألق هذا الموسم في وسط ميدان البيانكونيري، حصل مؤخرًا على أول مشاركة أساسية له مع المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديدييه ديشامب، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

ويستعد تورام رفقة فريقه يوفنتوس لمواجهة قوية أمام ريال مدريد مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى يوفنتوس بقيادة المدرب إيجور تيودور لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ لم يحقق الفريق أي انتصار منذ 13 سبتمبر الماضي، وتلقى مؤخرًا أول خسارة له هذا الموسم أمام كومو بنتيجة (2-0) في الدوري الإيطالي.