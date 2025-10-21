اكتسح فريق برشلونة الإسباني ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وشهد اللقاء تألقًا لافتًا للنجم الشاب فيرمين لوبيز، الذي أحرز "هاتريك" تاريخيًا، ليقود فريقه لانتصار عريض، ويعيد برشلونة بهذا الفوز الكبير توازنه بعد الخسارة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الماضية.

رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته مؤقتًا، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

تفاصيل المباراة

بدأ برشلونة اللقاء بقوة هجومية كبيرة، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8 عن طريق فيرمين لوبيز بعد مجهود فردي رائع من لامين يامال الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لزميله ليسكنها الشباك بعد اصطدامها بالدفاع.

وفي الدقيقة 38، واصل لوبيز تألقه وأضاف الهدف الثاني لفريقه بعدما راوغ مدافعي أولمبياكوس ببراعة وسدد كرة قوية داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد أيوب الكعبي ليمنح أولمبياكوس الأمل، حيث سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد العودة لتقنية الفيديو التي كشفت عن لمسة يد ضد مدافع برشلونة إريك جارسيا، لتكون أول أهداف الكعبي في تاريخه بدوري الأبطال.

لكن برشلونة لم يتأثر، وسرعان ما استعاد سيطرته بعد طرد لاعب أولمبياكوس سانتياجو هيزي في الدقيقة 57. وبعد عشر دقائق فقط، احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة للفريق الكتالوني نفذها لامين يامال بنجاح في الدقيقة 69 لتصبح النتيجة 3-1.

ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعد تمريرة متقنة من أليخاندرو بالدي، قبل أن يعود فيرمين لوبيز ليسجل هدفه الثالث "هاتريك" في الدقيقة 76 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

واختتم راشفورد مهرجان الأهداف في الدقيقة 79 بعدما سدد كرة أرضية قوية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للحارس، ليؤكد تفوق برشلونة بسداسية مقابل هدف.

سلسلة تهديفية قياسية لبرشونة في دوري أبطال أوروبا