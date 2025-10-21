المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

0 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

3 1
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

2 1
22:00
نابولي

نابولي

الحلم تحقق.. ماذا قال فيرمين لوبيز عن أول هاتريك له مع برشلونة؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:01 م 21/10/2025
فيرمين

فيرمين لوبيز - لاعب برشلونة

عبر اللاعب الإسباني فيرمين لوبيز عن سعادته بأول هاتريك في مسيرته مع نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء.

ونجح برشلونة في الفوز بـ6 أهداف مقابل هدف وحيد على ضيفه أولمبياكوس، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات فيرمين لوبيز بعد أول هاتريك مع برشلونة

تمكن فيرمين من تسجيل هاتريك أهداف في مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس اليوناني في الدقائق 7 و39 و76 على الترتيب.

وقال صاحب الـ22 عامًا في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "سعيد جدًا.. كنا بحاجة إلى فوز كبير مثل هذا، والآن نفكر في ريال مدريد".

وأضاف: "أول هاتريك لي مع برشلونة بمثابة حلم وتحقق.. الآن سآخذ الكرة ليوقع عليها زملائي، وممتن جدًا لكل اللاعبين، وعلينا الحفاظ على نفس الزخم".

وأكمل: "أشعر بالراحة في مركز صانع الألعاب.. أعتقد أنني قادر على إظهار أفضل ما لدي في هذا المركز، لكنني سألعب في أي مكان يحتاجني فيه المدرب".

وعن المباراة المقبلة ضد ريال مدريد، واصل: "ندخل الكلاسيكو بمشاعر جيدة.. إنها مباراة مهمة جدًا، ونأمل أن نقدم أداءً رائعًا وأن نحقق الفوز".

يشار إلى أن فيرمين لوبيز بات يملك 24 هدفًا في مسيرته مع برشلونة.

مباراة برشلونة القادمة
دوري أبطال أوروبا برشلونة فيرمين لوبيز

