خيم التعادل السلبي على مباراة كايرات ألماتي الكازاخستاني مع ضيفه بافوس القبرصي، اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تعرض جواو كوريا لاعب بافوس القبرصي للطرد في الدقيقة 4 بعد تدخل قوي على وجه لاعب كايرات ألماتي.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع بافوس رصيده إلى نقطتين في المركز السادس والعشرين مقابل نقطة واحدة لكايرات ألماتي في المركز الثاني والثلاثين.

وفي الجولة الأولى خسر كايرات ألماتي على ملعب سبورتينج لشبونة البرتغالي (4-1) فيما تعادل بافوس مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني سلبيا.

وفي الجولة الثانية خسر كايرات ألماتي أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني (5-0) كما خسر بافوس أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني (5-1).