للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

0 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

3 1
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

2 1
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

كايرات ألماتي يتعادل سلبيا مع بافوس في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:40 م 21/10/2025
كايرات ألماتي وبافوس

كايرات ألماتي وبافوس

خيم التعادل السلبي على مباراة كايرات ألماتي الكازاخستاني مع ضيفه بافوس القبرصي، اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تعرض جواو كوريا لاعب بافوس القبرصي للطرد في الدقيقة 4 بعد تدخل قوي على وجه لاعب كايرات ألماتي.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع بافوس رصيده إلى نقطتين في المركز السادس والعشرين مقابل نقطة واحدة لكايرات ألماتي في المركز الثاني والثلاثين.

وفي الجولة الأولى خسر كايرات ألماتي على ملعب سبورتينج لشبونة البرتغالي (4-1) فيما تعادل بافوس مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني سلبيا.

وفي الجولة الثانية خسر كايرات ألماتي أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني (5-0) كما خسر بافوس أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني (5-1).

مباراة نادي كايرات القادمة
دوري أبطال أوروبا كايرات ألماتي بافوس

