واصل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، هوايته المفضلة أمام فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدور الرئيسي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب لا سيراميكا.

قطار هالاند لا يتوقف

تمكن هالاند من هز شباك فياريال، في المباراة التي تجري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليصل المهاجم النرويجي إلى المواجهة التاسعة التي يسجل بها دون أن يتوقف.

وجاء هدف هالاند، بعدما أرسل ريكو لويس عرضية أرضية من الرواق الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى هالاند الذي أطلق تسديدة لا تصد.

واقترب هالاند من معادلة السلسلة التهديفية التاريخية التي حققها خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر 2022، حين نجح في التسجيل خلال 10 مباريات متتالية شارك بها اللاعب.

- أمام برايتون: هدف

- أمام مانشستر يونايتد: هدفان

- أمام نابولي: هدف

- أمام آرسنال: هدف

- أمام بيرنلي: هدفان

- أمام موناكو: هدفان

- أمام برينتفورد: هدف

- أمام إيفرتون: هدفان

- أمام فياريال: هدف