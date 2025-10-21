المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

النرويجي لا يرحم.. هالاند يواصل التسجيل دون توقف (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:24 م 21/10/2025
هالاند

هالاند

واصل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، هوايته المفضلة أمام فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدور الرئيسي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب لا سيراميكا.

قطار هالاند لا يتوقف

تمكن هالاند من هز شباك فياريال، في المباراة التي تجري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليصل المهاجم النرويجي إلى المواجهة التاسعة التي يسجل بها دون أن يتوقف.

وجاء هدف هالاند، بعدما أرسل ريكو لويس عرضية أرضية من الرواق الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى هالاند الذي أطلق تسديدة لا تصد.

واقترب هالاند من معادلة السلسلة التهديفية التاريخية التي حققها خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر 2022، حين نجح في التسجيل خلال 10 مباريات متتالية شارك بها اللاعب.

- أمام برايتون: هدف

- أمام مانشستر يونايتد: هدفان

- أمام نابولي: هدف

- أمام آرسنال: هدف

- أمام بيرنلي: هدفان

- أمام موناكو: هدفان

- أمام برينتفورد: هدف

- أمام إيفرتون: هدفان

- أمام فياريال: هدف

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا فياريال مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

