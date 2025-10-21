نجح فريق نيوكاسل في تسجيل الهدف الثاني أمام فريق بنفيكا خلال المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الثالثة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر أنتوني جوردون بالتسجيل في شباك بنفيكا في الدقيقة 32، قبل أن يضيف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد صناعة ولا أروع من حارس مرماه نيك بوب.

الكرة بدأت عندما أمسك الحارس الكرة بيده ومن على حدود منطقة جزاءه أرسل الكرة إلى هارفي بارنيس الذي بدوره كان بعيدا عن الرقابة الدفاعية ومن ثم سدد الكرة مرة واحدة في الشباك.

يشار إلى أن هارفي بارنيس سجل أيضا الهدف الثالث لفريقه في المباراة عند الدقيقة 83.

وتعد هذه سابقة في صناعة الحارس لهدف بيده، حيث سبقه وصنع الثنائي أليسون بيكير، حارس ليفربول وإيدرسون، حارس مانشستر سيتي.

نيك بوب لعب مع نيوكاسل 10 مباريات حتى الآن في الموسم الحالي، بواقع 900 دقيقة، تلقى فيهم الأهداف في 9 مرات وحافظ على نظافة شباكه 6 مرات.

نيوكاسل يرغب في تحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام برشلونة بنتيجة 2-1، ثم انتصر في الجولة الثانية على سانت جيلواز في الجولة الثانية بنتيجة 4-0.