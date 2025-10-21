المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

"أسيست باليد".. حارس نيوكاسل يصنع هدف فريقه الثاني أمام بنفيكا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:51 م 21/10/2025
نيك بوب

لحظة احتفال اللاعبين بهدف من صناعة حارس نيوكاسل

نجح فريق نيوكاسل في تسجيل الهدف الثاني أمام فريق بنفيكا خلال المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الثالثة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر أنتوني جوردون بالتسجيل في شباك بنفيكا في الدقيقة 32، قبل أن يضيف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد صناعة ولا أروع من حارس مرماه نيك بوب.

الكرة بدأت عندما أمسك الحارس الكرة بيده ومن على حدود منطقة جزاءه أرسل الكرة إلى هارفي بارنيس الذي بدوره كان بعيدا عن الرقابة الدفاعية ومن ثم سدد الكرة مرة واحدة في الشباك.

يشار إلى أن هارفي بارنيس سجل أيضا الهدف الثالث لفريقه في المباراة عند الدقيقة 83.

وتعد هذه سابقة في صناعة الحارس لهدف بيده، حيث سبقه وصنع الثنائي أليسون بيكير، حارس ليفربول وإيدرسون، حارس مانشستر سيتي.

نيك بوب لعب مع نيوكاسل 10 مباريات حتى الآن في الموسم الحالي، بواقع 900 دقيقة، تلقى فيهم الأهداف في 9 مرات وحافظ على نظافة شباكه 6 مرات.

نيوكاسل يرغب في تحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام برشلونة بنتيجة 2-1، ثم انتصر في الجولة الثانية على سانت جيلواز في الجولة الثانية بنتيجة 4-0.

مباراة نيوكاسل القادمة
دوري أبطال أوروبا نيوكاسل بنفيكا نيك بوب

أخبار تهمك

