يخوض فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء مباراة الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025-2026، عندما يحل "الريدز" ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت.

وقبل انطلاق المباراة، شهد معسكر ليفربول العديد من الاضطرابات نتيجة تأخر إقلاع الطائرة المتجهة إلى ألمانيا لمدة تقارب الأربع ساعات، وذلك وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو"، المهتمة بأخبار النادي الإنجليزي، فإن سبب تأخر الطائرة يعود إلى عطل فني، ما أدى إلى غياب الفريق عن المؤتمر الصحفي في ملعب "دويتشه بنك أرينا"، وهو الملعب الرئيسي لنادي آينتراخت فرانكفورت.

هذا الأمر يُعد انتهاكًا للمادة (48) من لوائح البطولة، والتي تنص على ما يلي:

"يتعين على الأندية ترتيب وصول فرقها إلى الموقع بحلول مساء اليوم السابق للمباراة، وفي وقت مناسب يسمح بالوفاء بالتزاماتها الإعلامية."

كما تنص المادة (79)، المتعلقة بالنشاط الإعلامي في اليوم السابق للمباراة، على:

"لا يجوز للأندية تغيير خططها الخاصة بالمباراة إلا في حال وجود (ظروف قاهرة)، وبموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم."

وقد تناولت صحيفة "ميرور" البريطانية هذا البند، موضحة أن ما حدث يندرج تحت بند "القوة القاهرة"، نتيجة العطل الفني في الطائرة، مما يعني أن النادي لن يتحمل أي مسؤولية عن التأخير، وبالتالي لن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أي إجراء تأديبي ضد ليفربول.

وكان فريق ليفربول قد خاض مباراتين في المسابقة الأوروبية، حيث فاز في الجولة الأولى على ملعبه "آنفيلد" ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، بينما خسر في تركيا أمام جالاتا سراي بنتيجة 1-0.