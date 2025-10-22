رسالة قوية من جماهير جالاتا سراي إلى العالم

أبدعت جماهير نادي جالاتا سراي التركي في مدرجات ملعب "رامس بارك" بمدينة إسطنبول، برفع العلم الفلسطيني ولافتة ضخمة حملت عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية".

جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الفريق التركي أمام بودو جليمت النرويجي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جماهير جالاتا سراي ترفع علم فلسطين

وشهدت المباراة أجواءً حماسية داخل الملعب، حيث اكتست المدرجات بالألوان الحمراء والصفراء الممزوجة بالعلم الفلسطيني، في رسالة تضامن إنسانية من جماهير جالاتا سراي تجاه الشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد الفني، يتقدم جالاتا سراي حاليًا بنتيجة 2-0، بعدما افتتح النيجيري فيكتور أوسيمين التسجيل في الدقيقة الثالثة، ليصبح هدفه الأسرع في تاريخ النادي بدوري الأبطال، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وكان الفريق التركي قد حقق فوزًا ثمينًا في الجولة السابقة على حساب ليفربول بهدف دون رد، سجله أوسيمين أيضًا من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ليرفع جالاتا سراي رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة، ويواصل منافسته بقوة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

للاطلاع على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا