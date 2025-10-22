المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
علم فلسطين يزين مدرجات جالاتا سراي أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:34 م 22/10/2025
جماهير جالاتا سراي

رسالة قوية من جماهير جالاتا سراي إلى العالم

أبدعت جماهير نادي جالاتا سراي التركي في مدرجات ملعب "رامس بارك" بمدينة إسطنبول، برفع العلم الفلسطيني ولافتة ضخمة حملت عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية".

جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الفريق التركي أمام بودو جليمت النرويجي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جماهير جالاتا سراي ترفع علم فلسطين

وشهدت المباراة أجواءً حماسية داخل الملعب، حيث اكتست المدرجات بالألوان الحمراء والصفراء الممزوجة بالعلم الفلسطيني، في رسالة تضامن إنسانية من جماهير جالاتا سراي تجاه الشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد الفني، يتقدم جالاتا سراي حاليًا بنتيجة 2-0، بعدما افتتح النيجيري فيكتور أوسيمين التسجيل في الدقيقة الثالثة، ليصبح هدفه الأسرع في تاريخ النادي بدوري الأبطال، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وكان الفريق التركي قد حقق فوزًا ثمينًا في الجولة السابقة على حساب ليفربول بهدف دون رد، سجله أوسيمين أيضًا من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ليرفع جالاتا سراي رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة، ويواصل منافسته بقوة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

للاطلاع على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

 

مباراة جالاتا سراي القادمة
دوري أبطال أوروبا جالاتا سراي بودو جليمت جماهير جالاتا سراي علم فلسطين أوقفوا الإبادة الجماعية أوسيمين

