أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته الأوروبية، في حين يأمل يوفنتوس في العودة إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويخوض الفريق الإيطالي اللقاء بخطة 3-5-2، معتمداً على الثنائي كينان يلدز ودوسان فلاهوفيتش في خط الهجوم، بينما يقود ويستون ماكيني وسط الميدان لتعزيز القوة البدنية للفريق في مواجهة ثلاثي ريال مدريد الناري بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ويعاني البيانكونيري من أزمة نتائج في الفترة الأخيرة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال ست مباريات متتالية، اكتفى خلالها بخمسة تعادلات متتالية قبل أن يتعرض للهزيمة أمام كومو بثنائية نظيفة، ما زاد من الضغوط على المدير الفني إيغور تيودور الذي يواجه خطر الإقالة حال استمرار النتائج السلبية.

تشكيل يوفنتوس أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: جاتي – روجاني – كيلي

الوسط: كالولو – كوبمينيرز – تورام – كامبياسو – ماكيني

الهجوم: يلدز – فلاهوفيتش

دكة البدلاء:

بيرين، فوسكالدو، لوكاتيلي، فرانسيسكو كونسيساو، زيجروفا، أدزيتش، كوستيتش، أوبيندا، ميريتي، جواو ماريو، جوناثان ديفيد.