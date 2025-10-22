المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل يوفنتوس.. ثنائي هجومي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:00 م 22/10/2025
فريق يوفنتوس

يوفنتوس يواجه ريال مدريد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته الأوروبية، في حين يأمل يوفنتوس في العودة إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويخوض الفريق الإيطالي اللقاء بخطة 3-5-2، معتمداً على الثنائي كينان يلدز ودوسان فلاهوفيتش في خط الهجوم، بينما يقود ويستون ماكيني وسط الميدان لتعزيز القوة البدنية للفريق في مواجهة ثلاثي ريال مدريد الناري بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ويعاني البيانكونيري من أزمة نتائج في الفترة الأخيرة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال ست مباريات متتالية، اكتفى خلالها بخمسة تعادلات متتالية قبل أن يتعرض للهزيمة أمام كومو بثنائية نظيفة، ما زاد من الضغوط على المدير الفني إيغور تيودور الذي يواجه خطر الإقالة حال استمرار النتائج السلبية.

تشكيل يوفنتوس أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: جاتي – روجاني – كيلي

الوسط: كالولو – كوبمينيرز – تورام – كامبياسو – ماكيني

الهجوم: يلدز – فلاهوفيتش

دكة البدلاء:

بيرين، فوسكالدو، لوكاتيلي، فرانسيسكو كونسيساو، زيجروفا، أدزيتش، كوستيتش، أوبيندا، ميريتي، جواو ماريو، جوناثان ديفيد.

للاطلاع على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يوفنتوس كيليان مبابي ريال مدريد ضد يوفنتوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
ليفربول

ليفربول

5

عرضية لليفربول من خارج منطقة الجزاء ولم يقابلها أحد وتمر إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
يوفنتوس

يوفنتوس

3

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg